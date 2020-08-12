【英國移民】港女廚師炮製2人3餐月花僅3千　11款英國超市新鮮食材最抵買推介

▲ 居英港女廚師推介英國超級市場最抵買食材之選。

英國宣布放寬BNO持有人以「5+1」年的居留方案後，令英國移民的查詢大增。港人最關心在當地的生活問題，英國有「美食沙漠」之稱，又貴又無特色。現在劍橋一間寄宿學校任職廚師的港女梁芷靈，日前在facebook專頁分享英國超市買餸秘笈，揀選最抵買新鮮食材，2人份量每日煮3餐，每月只需約3千元買餸。

梁芷靈曾在英國留學，現居劍橋郡小鎮伊利（Ely），平日任職一間寄宿學校的廚師，星期六則在市集兼職開辦小食檔，最近喜獲市政府批准她長期擺檔，售賣自家製珍珠奶茶及雞蛋仔等小食。

▲ 任職劍橋一間寄宿學校廚師的梁芷靈，經常出入超市入貨。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

肯下廚就有啖好食

有見不少人對擔心來英國無啖好食，芷靈向TOPick表示只要肯下廚，就可以平靚正食好餸。她分享了其中一篇在Aldi超市最抵買新鮮食材之選，全部Made in UK。

芷靈表示，英國面積比香港足足大220倍，卻有72%土地是作農耕或畜牧用途，可以自給自足，減少運費及碳排放，食材又新鮮又抵食。

在英國生活，願意簡單煮幾味的話，每餐20至30港元已經夠兩個人食得好豐富、好多變化。

她透露自己每月只花約3,000港元搞掂2人3餐，多菜少肉，自己控制調味，少鹽少油，食得健康。她特別推介以下一些新鮮食材（全部以港元計），並分享烹調教學︰

1. 100%英國西冷扒孖裝（約$67 / 2塊）

▲ 英國西冷牛扒2塊。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

兩個人鋸扒都係每人三十幾蚊，平得嚟真係靚扒，想再高質素啲的話，$100一塊絕對超越香港幾百蚊塊嘅級數。

▲ 梁芷靈話煎牛扒快過煮公仔麵。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

只需簡單加鹽同黑椒，每邊猛火煎1至2分鐘，仲快過煮公仔麵。加上抵食，最初「實驗失敗」都無咁肉赤，練習嘅學費唔會好貴。

2. 英國本地大雞（約$30）

▲ 一隻大雞3英鎊就有。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

英國屋企多數有好大個焗爐，買一隻大雞好抵食。懶得調味的話，整好晒嘅懶人包都係$40一隻大雞，有香草味及香辣味等選擇。

▲ 焗一隻大雞夠食2、3餐。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

成隻雞放入焗爐焗40至45分鐘就有得食，又香又多汁。一隻大雞夠我哋食2至3餐。

3. 英國雞全翼（$16 / 12-15隻）

▲ 一盒雞全翼有12至15隻。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

留意雞全翼沒有雞翼尖，只有雞搥、雞中翼。只需簡單調味，我鍾意加蒜蓉蜜糖、孜然粉、蝦醬等，一盤三款口味，放入焗爐12至15分鐘，脆皮多汁。

▲ 簡單調味再焗12至15分鐘就食得！（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

更多第4至11款的抵買食材推介，即睇【下一頁】。

【以上資料獲「廚職背遊 梁芷靈」授權輯錄】

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記者︰林綺玲