【宮外孕】陳柏宇太太懷第二胎宮外孕　婦產科醫生拆解症狀+成因+高危一族8大Q&A

▲ 陳柏宇太太符曉薇懷第二胎宮外孕，婦產科醫生拆解症狀+成因+高危一族8大Q&A。

歌手陳柏宇的太太符曉薇（Leanne）日前拍片透露5月時懷上第二胎，但其後因出現大量出血和腹部疼痛求醫檢查，證實為宮外孕，輸卵管爆裂，需要接受緊急手術切除左邊輸卵管。

婦產科專科醫生方秀儀接受TOPick查詢時表示，平均約每500個孕婦就有一個是宮外孕，究竟宮外孕是怎麼一回事？有沒有辦法預防？方醫生會為大家一一拆解。

1.宮外孕是甚麼？

宮外孕，即胎兒生長在子宮外的地方，當中有90%情況都發生在輸卵管，另外亦有機會發生在卵巢、子宮外的腹腔或子宮頸等位置。宮外孕生長會有輸卵管爆裂風險，導致腹腔內出血，故不能繼續懷孕。

2.宮外孕的成因是甚麼？

引起宮外孕的成因不明，方醫生指出，有小部分病例是因為曾有輸卵管發炎 (尤其是由於衣原體導致的炎症) 或接受輸卵管相關手術，令輸卵管通道受阻，受精卵不能到達子宮生長，而停留在輸卵管生長，引致宮外孕。

另外，亦可能因某些預防胚胎在子宮內著床的避孕法，例如子宮環，提高了受精卵於子宮外著床的機會，導致宮外孕。

3.宮外孕會有甚麼先兆？

方醫生表示，宮外孕初期可能沒有任何病徵，但亦有機會出現腹部痛楚、不正常的陰道出血現象。她續指，若出現內出血，血壓會降低及心跳會變快。

4.一般懷孕多久才會發現宮外孕？

方醫生指出，一般懷孕5至6周，超聲波時應可照到胎囊，假如超聲波照不到胎囊，便可能是宮外孕，需要抽血檢查及再照超聲波診斷。

5.宮外孕有甚麼治療方法？

方醫生稱，宮外孕主要有2種處理方法，第一是進行手術：

腹腔鏡宮外孕輸卵管切除術 :

將整條輸卵管切除，適用其中一邊輸卵管正常的患者。

輸卵管造口術:

將輸卵管切開，取出胎組織，然後待輸卵管自我修復，但壞處是未必能徹底取出胎組織。

而假如宮外孕組織不大、絨毛膜促性腺激素（hCG）指數不高的話，則可以考慮「肌肉注射甲氨喋呤」（Methotrexate） ，使宮外妊娠停止生長，並逐漸消失。

6.哪類人士屬於宮外孕的高危一族？

患有慢性輸卵管炎、子宮內膜異位症、曾有過宮外孕的婦女，均較容易發生宮外孕。方醫生補充，曾經患過宮外孕的婦女，復發率比正常人高10倍。

7.曾經患過宮外孕，會影響日後懷孕的機會嗎？

有過宮外孕的婦女，仍可再次懷孕，她們將來子宮內妊娠（即正常懷孕）的機會可達70%。

8.宮外孕有沒有任何辦法預防？

方醫生指宮外孕沒有辦法預防，不過她建議，曾患宮外孕的女性，如果再次懷孕，應盡早做超聲波檢查，以判定是宮內妊娠還是宮外孕，以早期消除憂慮。

【宮外孕】陳柏宇太太5月懷第二胎宮外孕 符曉薇左邊輸卵管爆裂須切除保命

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記者：沈佩珊