【英國移民】英國超市最抵買新鮮食材 居英港女廚師︰留意每周大特價
任職英國劍橋一間寄宿學校廚師港女梁芷靈，經常出入英國超級市場買餸入貨，發掘到很多抵買食材，只要肯下廚，就一定有啖好食。她繼續推介以下一些新鮮食材（全部以港元計），並分享烹調教學︰
4. 英國新鮮粟米（$5 / 條）
就咁白烚，大大粒肉同好甜；我忍唔住加啲牛油，太好味啦！英國本地農產品蔬菜都一樣好抵，例如大啡菇係每盒1英鎊。
5. 意大利火腿（約$10-20）
鍾意食意大利parma ham或salami嘅話，$10-20選擇已經好多。
6. 英國走地雞蛋 （約$17 / 15隻）
「Free Range」可以理解為走地，英國鼓勵較人道嘅飼養方法。
7. 英國新鮮牛奶（約$10 / 2公升）
大大樽英國新鮮牛奶，好好味！分晒全脂、半脂、無脂。
8. 火雞碎及豬肉碎（約$18-$22 / 盒）
有時鍾意整泰國肉碎飯，會用豬肉碎，約$22一盒；再平啲可以用火雞碎，約$18一盒，都係Made in UK。
9. 非常大樽鹽（約$2-$3 / 樽）
家中最用嘅基本調味料。
10. 威爾斯羊扒（約$30-$40 / 4塊）
我在威爾斯首都Cardiff（卡迪夫）留學，Welsh Lamb威爾斯羊扒實在太好味！
11. 蘇格蘭安格斯肉眼扒（約$40 / 塊）
對我來說，算係豪食，1至2星期食一次。食咗幾年，都完全唔會厭。
每周大特價不定時推出
芷靈向TOPick補充更多英國超市買餸心得，特別留意每星期都有好多貨品「真特價」，例如大大塊豬腩肉由4至5鎊劈半至2鎊。
有耐性慢慢行的話，經常會發現寶物！呢啲減價唔係取巧，而係英國超市確保食物新鮮，經常將快到期嘅食物割價出售。雖然是不定時推出，但成日都遇到，唔難爭，亦唔駛爭。
不過，英國比較少本地葉菜，只有菇、青瓜、翠玉瓜（Courgette）、三色椒、薯仔及洋蔥等；至於其他葉菜大多是「來佬貨」，如通菜、菜心、芥蘭，在英國一般超市很難買到，她較常買到菠菜、捲心菜、椰菜、津白，近年開始有白菜及菜心出售，但比香港貴好多。
兩棵白菜已經1.5鎊，我久唔久才買一次。
更多第1至3款的抵買食材推介，即睇【上一頁】。
【以上資料獲「廚職背遊 梁芷靈」授權輯錄】
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記者︰林綺玲