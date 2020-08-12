【英國移民】英國超市最抵買新鮮食材　居英港女廚師︰留意每周大特價

▲ 身為廚師的梁芷靈，每日都盡量自家炮製三餐最慳錢。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

任職英國劍橋一間寄宿學校廚師港女梁芷靈，經常出入英國超級市場買餸入貨，發掘到很多抵買食材，只要肯下廚，就一定有啖好食。她繼續推介以下一些新鮮食材（全部以港元計），並分享烹調教學︰

4. 英國新鮮粟米（$5 / 條）

▲ 新鮮粟米白烚已經好甜。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

就咁白烚，大大粒肉同好甜；我忍唔住加啲牛油，太好味啦！英國本地農產品蔬菜都一樣好抵，例如大啡菇係每盒1英鎊。

5. 意大利火腿（約$10-20）

▲ 歐洲常見parma ham及salami。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

鍾意食意大利parma ham或salami嘅話，$10-20選擇已經好多。

6. 英國走地雞蛋 （約$17 / 15隻）

▲ 一大盒英國走地雞蛋。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

「Free Range」可以理解為走地，英國鼓勵較人道嘅飼養方法。

7. 英國新鮮牛奶（約$10 / 2公升）

▲ 牛奶在歐洲分分鐘抵飲過水。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

大大樽英國新鮮牛奶，好好味！分晒全脂、半脂、無脂。

8. 火雞碎及豬肉碎（約$18-$22 / 盒）

▲ 火雞碎不用20元就有一盒。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

有時鍾意整泰國肉碎飯，會用豬肉碎，約$22一盒；再平啲可以用火雞碎，約$18一盒，都係Made in UK。

9. 非常大樽鹽（約$2-$3 / 樽）

▲ 咁大樽鹽3蚊有找！（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

家中最用嘅基本調味料。

10. 威爾斯羊扒（約$30-$40 / 4塊）

▲ 在卡迪夫讀書居住，必買威爾斯羊扒！（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

我在威爾斯首都Cardiff（卡迪夫）留學，Welsh Lamb威爾斯羊扒實在太好味！

11. 蘇格蘭安格斯肉眼扒（約$40 / 塊）

▲ 蘇格蘭安格斯肉眼扒食極都唔厭。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

對我來說，算係豪食，1至2星期食一次。食咗幾年，都完全唔會厭。

每周大特價不定時推出

芷靈向TOPick補充更多英國超市買餸心得，特別留意每星期都有好多貨品「真特價」，例如大大塊豬腩肉由4至5鎊劈半至2鎊。

有耐性慢慢行的話，經常會發現寶物！呢啲減價唔係取巧，而係英國超市確保食物新鮮，經常將快到期嘅食物割價出售。雖然是不定時推出，但成日都遇到，唔難爭，亦唔駛爭。

▲ 薯仔約2.5港元一個，可以炮製炸魚薯條。（相片來源︰廚職背遊 梁芷靈fb專頁）

不過，英國比較少本地葉菜，只有菇、青瓜、翠玉瓜（Courgette）、三色椒、薯仔及洋蔥等；至於其他葉菜大多是「來佬貨」，如通菜、菜心、芥蘭，在英國一般超市很難買到，她較常買到菠菜、捲心菜、椰菜、津白，近年開始有白菜及菜心出售，但比香港貴好多。

兩棵白菜已經1.5鎊，我久唔久才買一次。

更多第1至3款的抵買食材推介，即睇【上一頁】。

【以上資料獲「廚職背遊 梁芷靈」授權輯錄】

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記者︰林綺玲