【新冠肺炎】俄羅斯首批新冠疫苗有望2周內出爐　預計首12個月產量達5億劑

▲ 俄羅斯首批新冠疫苗有望2周內出爐，預計首12個月產量達5億劑。

新冠肺炎疫情肆虐，全球爭相投入研發疫苗事業。俄羅斯總統普京昨日（11日）宣布，由俄羅斯研發的首支新冠肺炎（COVID-19）疫苗已獲註冊，並透露他的女兒已接種該疫苗。而俄羅斯衞生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）今日（12日）表示，疫苗預計會在2周內開始使用，目前正在生產中，首12個月內產量預計達5億劑。

據俄羅斯衛星通訊社報道，穆拉什科在12日記者會上表示，疫苗正在進行品質測試，所有人都可自願接種，預計首批疫苗會在2周內開始使用，而疫苗將會率先交給健康風險較高的醫護人員。

他又指，目前正在開發一款特殊追踪應用程式，讓俄羅斯民眾可自行確認健康狀況，該款程式也將用來監測民眾接種疫苗後可能出現的副作用。

穆拉什科亦提到，是次疫苗主要用在俄羅斯國內，但不完全排除出口國外的可能性。對於外界批評疫苗的言論，他表示是毫無根據。

預計10月起大規模接種

這次疫苗由俄羅斯國防部及莫斯科國營Gamaleya研究院聯合研發，並於6月18日開始進行臨床試驗，38名志願者全數獲得免疫，目前均已出院。此前有俄羅斯官員稱，希望疫苗能夠在9月開始生產，並在10月開始大規模接種。

不過，俄羅斯疫苗此前一早遭受外界質疑，世界衞生組織（WHO）曾敦促俄羅斯，遵守疫苗生產相關安全指引；美國權威傳染病專家福西（Anthony Fauci）則指，不希望俄方在未完成測試前安排接種。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣