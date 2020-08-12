【兒童鼻敏感】父母患鼻敏感易遺傳子女　護士媽媽教4招預防及舒緩

▲ 大魚媽教預防兒童鼻敏感方法。（iStock圖片）

大魚媽小時候鼻敏感嚴重，一發作時簡直要攬著紙巾渡日。一直以來試過不少方法去舒緩處理，幸好現在已經好了起來，很久沒有發作了。但敏感體質遺傳了給小朋友，幸好我學識廣了，竟然發現了好簡單的方法去輕易解決小朋友的鼻敏感。

1. 穴位按摩

我用尤加利精油，每天幫小朋友做穴位按摩，按摩迎香穴和鼻通穴，迎香穴是鼻翼外側，鼻通穴就位於和鼻軟骨的交界點，以雙手食指指尖，按壓穴道，早晚各做5分鐘。非常簡單，小朋友都可以自己做。配合尤加利精油按摩，可以暢通呼吸，有即時舒緩的效果。我兒子做了幾天已舒緩了鼻敏感問題。現在習慣每天做這按摩，保健强肺。

2. 家居清潔

另外，不容忽視的是，要勤於清潔家居，冷氣機其實是微塵、真菌的温床，亦是致敏源的所在，勤加清潔隔塵網，用有殺菌成份的清潔劑是十分重要，但一定是天然的成份，因為含化學成份的清潔劑，其實對我們呼吸道造成另一種刺激。大魚媽會用含丁香、肉桂、尤加利等成份的天然清潔劑，這些成份已被證實有效殺死大部分細菌和真菌。

另外，日常生活中的各種化學清潔劑、化用日用品如化妝品、漆油、樟腦、殺蟲劑、含香料的護膚產品等都會刺激鼻黏膜，使症狀惡化，要盡量避免。

3. 營養補充

營養補充方面，多吸收維他命C和益生菌，可以加強免疫系統，減少過敏反應。維生素C在體內能夠抑制組織胺的生成，且可改善毛細血管通透性，有助緩解過敏性鼻炎的症狀。含豐富胡蘿蔔素的食物如甘筍、南瓜等，亦有保護鼻黏膜表皮細胞的作用。含奧米加三脂肪酸的食物，可以滋潤鼻黏膜。

4. 鍛煉體魄

最後，鍛煉體魄以增強抵抗力是十分重要。帶氧運動如游泳、跑步可加強心肺功能，從而強化呼吸道功能。在室外做運動可以曬太陽、呼吸新鮮空氣，遠較在健身室的效用大。希望我們好快可以在陽光底下多做運動。

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。大魚媽與女兒對抗濕疹之路，請按【下一頁】。

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