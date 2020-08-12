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「寰亞孻女」黃淑蔓推出新歌《猜猜我是誰》MV　9月返英國繼續學業

娛樂 17:03 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

「寰亞孻女」黃淑蔓推出歌《猜猜我是誰》。

「寰亞孻女」黃淑蔓 （Feanna） 終於出歌！黃淑蔓的新歌《猜猜我是誰》MV完全貼合其古靈精怪性格，除有多個從未試過的奇特造型包括黑寡婦、阿拉丁女郎外，Feanna更需要拉小提琴、彈電結他、打棒球，令她拍攝時全程都開心又興奮。

其中一個頸纏枕頭造型，她笑言十分適合煲劇用，不過因為枕頭的固定支架有一定重量，令她拍罷痛了一整天。
 
Feanna說：「本來《猜猜我是誰》是描述難以捉摸的少女心意，慨嘆誰人能猜透這位少女所思所想，初初構思時以為導演一定會安排一位靚仔男主角嚟猜猜我的心意，豈知原來是沒有的，所以有少少失望。」

黃淑蔓在新歌《猜猜我是誰》MV有多個造型。

不過今次她在MV有多個造型，她表示興奮：「現在好像個偵探故事般可試到那麼多不同造型、又玩結他小提琴，都過足癮。本來有另外安排時間逐樣學，不過都忘了七七八八，結果都是今早一次過練了半日惡補一下，埋位時老師都話我似模似樣，不似小提琴新丁。」
 
Feanna表示自年初赴英升學後，只能趁現在暑假把握機會幫新歌做宣傳，因為9月又要返英國繼續學業。她說：「其實英國回來後都隔離了14日，香港人比較乖，大家都有戴口罩，而且發覺強制戴口罩後，街上多了靚仔靚女，因為大家都遮住半塊面，會幻想佢個樣是如何呢。(那麼你戴口罩會不會只化半個面妝？) 不行得囉，吃東西飲東西時如何是是？」

撰文 : TOPick柴犬出動

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