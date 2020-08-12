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【立法會選舉】民主派未決定是否總辭　鄭松泰率先表態留任

政治 17:03 2020/08/12

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熱血公民鄭松泰。（資料圖片）

全國人大常委會決定第六屆立法會9月底後，延任不少於一年。民主派批評有關決定違反基本法第69條，即立法會四年一屆的原則，但未有決定是否總辭。熱血公民鄭松泰率先表態，初步決定留任，但不排除會視乎民主派最終決定再有調整。

鄭松泰接受傳媒訪問時表示，延任時不用重新宣誓，被取消參選資格的民主派議員亦未有被褫奪議員資格，「似乎無明顯政治上操作或者打壓議員」。

【立法會選舉】民主派斥違反基本法規定 了解民意再決定下一步行動

他強調，自己是以第6屆的選舉結果接受留任，不認為今次是「純粹委任制」，又指如民主派因為延任一年不符合民主原則，而討論杯葛制度，亦不應該參與香港不民主的選舉制度，包括區議會和未來所有立法會選舉。

鄭松泰又認為，在目前情況討論總辭太遲，對市民來說更是不著邊際，指第6屆立法會最應該總辭的時機，是4年前政府以行政手段DQ羅冠聰等人時，若當時整個泛民總辭就能帶出政權用法律剝奪民選議員資格的不義。

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責任編輯：李淇

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