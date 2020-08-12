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【新冠肺炎】《環時》報道指香港機場將恢復內地轉機服務　張竹君：未有詳細資料

社會 17:20 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（林宇翔攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。本港今日（12日）新增62宗確診個案。

【新冠肺炎】本港今新增62宗確診個案　另有30多宗初步確診

內地環球時報於Twitter引述消息人士指，香港國際機場將很快恢復到中國內地的中轉航班服務。被問到在公共䘙生角度而言，短期內重開轉機服務是不是一個合適的做法，張竹君則表示因手上未有相關詳細資料，暫不評論有關事宜。

【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭增5人確診　碼頭數千名員工需檢測

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

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記者：郭詩詩

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