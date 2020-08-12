謝寧女兒岑寧童疑油麻地寓所企跳　消防員破門入屋將其送院

▲ 謝寧女兒岑寧童疑油麻地寓所企跳。

今晨（12日）10時10分，一名女子懷疑於油麻地覺士道1號德成台高處持刀危站，疑企圖跳樓，有市民發現報警。消防及救護隨即到場戒備，事主未幾返回屋內，後將自己反鎖在房中，現場人員恐其情緒不穩，談判專家其後亦到場協助。消息指，女事主是岑寧童，父母即為岑建勳及前港姐冠軍謝寧。

▲ 消息指，女事主是岑寧童，父母為岑建勳及前港姐冠軍謝寧。（曾秋文攝）

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▲ 消防及救護隨即到場戒備。（曾秋文攝）

據了解，女事主多次態度軟化又折返，將自己反鎖在單位內，消防於2時27分接獲相關通報，稍後到場時破門入屋，並由救護車將事主送往伊利沙伯醫院檢查治理，事件原因有待跟進。警方接獲姓岑事主的朋友報案，指她懷疑曾服食藥物，擔心其安全。警員接報到場，事主在單位房間內情緒激動，之後清醒送往伊利沙伯醫院檢查。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信事件沒有可疑。

▲ 消防員接報到場。（曾秋文攝）

▲ 消防破門入屋。（曾秋文攝）

謝寧回覆傳媒表示，女兒企跳是一場誤會及錯誤說法，指女兒當時身體不適，家中傭人因緊張才報警求助，現時已有醫生為女兒檢查，問題並不嚴重。

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記者：郭家穎、曾秋文、蘇文軒