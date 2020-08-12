  • 27°C
香港時間 : 2020812日 (週三) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】威爾斯醫院負壓系統受區內供電系統影響　涉深切治療部及兒科隔離病房

社會 17:26 2020/08/12

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

醫管局表示，威爾斯醫院隔離病房負壓系統昨下午2時許，受沙田區供電驟降受影響，包括深切治療部、兒童隔離病房、燒傷中心及骨科負壓病房，涉及深切治療部4名確診患者及兒科隔離病房4名確診患者。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲報告威爾斯醫院昨下午2時45分因沙田區供電驟降，影響院內深切治療部、兒童隔離病房、燒傷中心及骨科負壓病房的負壓系統，半小時後回復正常

她稱，深切治療部當時有4名確診患者留醫，醫護有穿上合適保護裝備，而患者留醫房間門亦閉上，期間未有進行霧化程序；至於兒童隔離病房當時亦有4名確診患者， 已獲轉去另一隔離房留醫，過程亦有按照指引，相信造成感染風險低。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

庾慧玲 疫情 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日
18:43 2020/08/11
【飲食優惠】大家樂8月12日起買$300現金券送$300優惠券　早午晚可用有效期至明年3月31日
【人善心美】韓君婷轉行醫療助收深喉樣本 歷破相抑鬱走出陰霾助人為樂
15:53 2020/08/11
【人善心美】韓君婷轉行醫療助收深喉樣本 歷破相抑鬱走出陰霾助人為樂
【拒共患難】妻患卵巢癌須切除子宮　狠夫怒至離家出走︰7年前就叫她生仔
13:35 2020/08/11
【拒共患難】妻患卵巢癌須切除子宮　狠夫怒至離家出走︰7年前就叫她生仔