【新冠肺炎】威爾斯醫院負壓系統受區內供電系統影響　涉深切治療部及兒科隔離病房

▲ （經濟日報資料圖片）

醫管局表示，威爾斯醫院隔離病房負壓系統昨下午2時許，受沙田區供電驟降受影響，包括深切治療部、兒童隔離病房、燒傷中心及骨科負壓病房，涉及深切治療部4名確診患者及兒科隔離病房4名確診患者。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲報告威爾斯醫院昨下午2時45分因沙田區供電驟降，影響院內深切治療部、兒童隔離病房、燒傷中心及骨科負壓病房的負壓系統，半小時後回復正常

她稱，深切治療部當時有4名確診患者留醫，醫護有穿上合適保護裝備，而患者留醫房間門亦閉上，期間未有進行霧化程序；至於兒童隔離病房當時亦有4名確診患者， 已獲轉去另一隔離房留醫，過程亦有按照指引，相信造成感染風險低。

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記者：陳正怡