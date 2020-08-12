【富養女兒】台女星將女兒打扮成公主名媛　5歲女周身名牌戴Bvlgari過萬元首飾　

▲ 台灣女藝人關穎將大女兒打扮成小小公主名媛，經常全身名牌。

一直都有「窮養兒富養女」的育兒論，生仔就要粗生粗養建立抗逆力，生女反之就要視如公主來寵愛著重視修養。台灣女藝人關穎育有1女兒及2兒子，大女兒被她打造成小小公主名媛，經常全身名牌，跟媽媽穿起母女裝，真正的「富養女兒」。最近，女兒踏入5歲，媽媽在社交媒體分享女兒戴上2條名牌手鏈，總值過萬港元。

▲ 3孩子一身名牌，金光閃閃復古look。（圖片︰kwanterri@IG）

３孩子常穿奢華品牌

台灣女藝人關穎拍過不少戲劇，出身在名門望族的她被媒體冠以「台灣名媛」的稱號，她於2015年結婚，現年44歲的她跟丈夫育有3孩子，大女5歲，二仔及細仔分別3歲及2歲。媽媽不時將親子照放在社交媒體分享，見3名孩子經常穿上名牌衣服，包括Gucci、Versace、Tommy Hilfiger等等。

▲ 3孩子變成潮童，穿上Tommy Hilfiger衣服矩型格打扮。（圖片︰kwanterri@IG）

女兒的身上的奢華品牌衣飾更多，跟媽媽一起穿上香奈兒風的套裝，亦曾多次背上媽媽珍藏的Hermes、CHANEL、Chloe等迷你手袋亮相，連波鞋都是CHANEL配上閃石的浮誇款式，非常炫富。媽媽可說是將女兒變成「芭比娃娃」，幾歲人仔的女兒形象已經非常百變。

▲ 大女兒的名牌波鞋設計裝飾浮誇。（圖片︰kwanterri@IG）

女兒擁有名牌手鏈

近日，關穎在Instagram上載了女兒戴上2條名牌手鏈，包括BVLGARI 的DIVAS’ DREAM綠松石手鏈 ，香港的官網價格是$11,400，而另一條是TIFFANY & Co. Return to Tiffany系列的天河石串珠手鏈，約售 $3,300。

▲ 大女一身黑白小香風的打扮，更揹上CHANEL名牌手袋。（圖片︰kwanterri@IG）

此2條名牌飾物都是經典款式，都是品牌公關在C.C.出世時送贈。媽媽有感這兩份禮物放置了5年，終於派上用場，感嘆女兒成長得很快︰

拿出來給姐姐戴上，這一刻其實很感動，我們家的小姐姐又長大一些些了。

▲ 5歲的C.C.戴上2條名牌手鏈。（圖片︰kwanterri@IG）

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責任編輯︰王明芳