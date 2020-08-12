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【患難見真情】少女染新冠肺炎在家隔離　貼心男友每日屋外隔窗相伴

健康 18:27 2020/08/12

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少女染新冠肺炎在家隔離，貼心男友每日屋外隔窗相伴。

新冠肺炎疫情持續，其中在美國，累計確診人數已突破530萬，超過16萬人死亡。雖然疫症無情，但仍有不少溫暖人心的故事。美國一名少女感染新冠肺炎需在家隔離，不過她的男友相當貼心，每日守候在她的屋外，隔著玻璃窗聊天、食飯。

根據《DailyMail》報道，美國德州一名17歲少女巴爾達索（Camila Baldasso）因感染新冠肺炎要在家隔離，被逼與19歲的男友歐萊特（Collin Ouellette）分開，歐萊特得悉女友確診時十分傷心，但他向對方承諾，會一直陪伴她。

結果歐萊特遵守諾言，每日帶同食物到巴爾達索的屋外，兩人隔著玻璃窗談天，又會一同吃飯，巴爾達索說：

他就坐在外面陪我，我們大部分時間都在聊天，他會告訴我每天過得怎樣，有時我會感到內疚，因為外面間中下著微雨，又有蚊子叮咬，但他說這一切都值得。

在家中隔離10日後，巴爾達索終於康復，病毒檢測結果轉為陰性，她立即通知男友，「當時他駕車來到我家時，我做的第一件事就是給他一個大大的擁抱，然後我們一起與家人聊天、吃東西。

巴爾達索表示，隔離期間感到很難過，但全靠男友每日前來相伴，保持聯絡，才能度過難關。不少網民都受他們的故事感動，羡慕巴爾達索有個暖心的男友。

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責任編輯：羅嘉欣

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