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梁振英︰希望留任議員不論甚麼政治立場按基本法履行職責

政治 17:50 2020/08/12

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全國政協副主席梁振英接受《新華社》訪問時指，希望留任的立法會議員不論甚麼政治立場，都能根據基本法要求，切實履行職責。（資料圖片）

全國人大常委會昨日通過第六屆立法會延任不少於1年，全國政協副主席梁振英接受《新華社》訪問時指，人大常委有關決定合理和合法，也得到大多數市民支持，希望留任的立法會議員不論甚麼政治立場，都能根據基本法要求，切實履行職責。

梁振英表示，基本法對每屆立法會任期等有明確規定，因此由全國人大常委會作出相關決定，能解決法律層面存在的問題，相信有關決定能讓特區政府在未來一段時間內集中精力做好防疫工作，令行政機關與立法機關更好地相互配合。

另外，特區政府委託3間內地檢測公司推行普及社區檢測計劃。梁振英稱，香港現有檢測力量很難完成有關計劃，因此非常歡迎內地檢測隊伍提供幫助，「我和家人會第一個報名接受檢測」。

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責任編輯︰尹櫻霖

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