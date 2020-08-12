調查：網上授課對資優生的影響不大　4成家長認為停課令親子關係變得融洽

▲ 香港資優教育學苑調查發現， 疫情期間學校停課，有四成資優學生的家長與子女關係更融洽， 溝通時間增加有助促進彼此了解。(香港資優教育學苑提供)

新冠病毒病肆虐，本港學校停課多個月，為了解疫情對資優學生及其家庭造成的影響，香港資優教育學苑於6月至7月期間向學員家長進行一項問卷調查，調查發現， 疫情期間學校停課，有四成資優學生的家長與子女關係更融洽， 溝通時間增加有助促進彼此了解。

在停課期間，中四資優生蓋思倫因無法適應網上學習而感到困擾，隨着時間過去，情況愈是加劇，他表示以往自己成績優秀，惟在學校停課的四個月中，屢次欠交功課，更曾試過因作息不定時而「遲了起身上堂」，情況引起了老師和家長的關注，老師更致電他的媽媽討論思倫的情況，他指，母親其後與他溝通時他更大哭起來，「覺得自己成績明明好好，唔關自己能力事，搞到心情好抑壓」。

後來，母親提醒他網授模式或會成為新常態，必須盡力適應，令他明白過來，便開始努力轉變，「以前可能係張床上學習，現在會整理好自己書桌，令自己分心的事件就放埋一邊」。

中五資優生許燕洋今年本身參加了國際物理奧林匹克2020，由於他已是中五學生，這次亦可能是他升讀大學前的最後一場國際賽事。為了預備參賽，他花了超過一整年的時間備戰，除了希望藉此機會汲取國際經驗外，亦期望可以獲得理想成績，盼提升日後可以升讀心儀大學的機會，但疫情之下，該比賽取消。不過他沒有暫停訓練，導師更積極為參賽學員尋找嶄新的網上競賽機會，最終物色到歐洲物理奧林匹克網上賽（歐物），讓受訓隊員得以繼續發揮所長，與世界各地學生進行比試。他最終能成功在歐物中贏得一面銅牌，他為此而感到興奮。

資優教育學苑在6月底訪問362名資優學員家長，調查顯示疫情對學童學業造成一定影響，10分總分為影響最嚴重，平均有6.2分、其次為自身工作影響，平均有5.4分；不過家長認為子女適應網上學習不錯，平均有6.6分，約57%家長認為子女只需約一星期便已適應在家中以網上學習的模式；只有約12%家長認為子女需要1個月以上時間適應。

另外，有約42%家長認為停課期間的親子關係變得融洽，指溝通時間增加了令彼此更了解對方；有約39%家長則認為沒有變化、及約19%家長認為變得惡劣，家長在開放式答題中反映子女在家學習易分心，影響學習態度散慢，及沉迷遊戲玩樂。

學苑表示，調查反映網上授課對資優生的影響不大，有可能與他們學習能力較高、「上手較快」有關，資優生對有興趣的事物學習動機高，惟停課容易影響學生時間分配。

學苑學術課程發展部總監黃忠波表示，學苑在一月底至五月底停課期間，課程受到影響，但仍維持大部分的課程予資優學生，期間更因應學員的需要推出一些新課程和活動。期內，約80%的課程改以網上、遙距學習方式進行或延期舉辦。

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記者：洪芷晴