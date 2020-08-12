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【幸福人妻】陳凱琳鄭嘉穎由不被看好到兩年抱兩　Grace結婚周年放閃：我一生的摯愛

娛樂 18:50 2020/08/12

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陳凱琳鄭嘉穎結婚兩周年放閃。

港姐冠軍陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎在2018年8月12日在峇里成婚，今日（8月12日）正是二人結婚兩周年的日子。Grace在社交網站發放當日在峇里的婚照，並配上深情告白，來慶祝這個特別日子。

現年50歲的鄭嘉穎與現時29歲的陳凱琳，在2016年合作拍劇集《殭》結緣，二人當時赴荷蘭拍外景相處20天而擦出愛火。

可是因為兩人年齡相差21年，因此外界亦對二人戀情不大看好。

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二人兩年前在峇里舉行婚禮。（instagram圖片）

鄭嘉穎陳凱琳兩年抱兩

鄭嘉穎與陳凱琳卻以行動令外界大跌眼鏡，相戀以來感情穩定，嘉穎即使常往內地工作仍保持跟Grace感情，更戒掉吸煙等壞習慣，令Grace公開指嘉穎是Mr.Right，甚至陳父亦對嘉穎改觀。

有情人終成眷屬，他們終於在2018年8月在峇里舉行婚禮。

翌年，在情人節誕下長子鄭承悅（Rafael），二人十分恩愛，在今年再誕下次子鄭承亮（Yannick），兩年抱兩一家四口幸福美滿。

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結婚未夠兩年已經誕下兩子。（instagram圖片）

今日是二人結婚兩周年的日子，喜歡在社交網站分享生活點滴的Grace，貼出一張兩年前在婚禮上的照片，嘉穎深情地望著太太，Grace則笑得開懷，她以英文寫道：

Find someone you wake up to every morning and think to yourself: I’m so lucky to have you by my side. 🥰
To my best friend, my dear husband, a devoted father, and the love of my life,
Happy 2nd Anniversary! 

她大概的意思是：「找一個人讓你每天早上醒來時都覺得：有你在我身邊真是太幸運。致我的最好朋友、我親愛的丈夫、一個虔誠的父親，以及我一生的摯愛，兩周年快樂！」

鄭嘉穎望著太太的眼神充滿無限的寵愛。（instagram圖片）

快活不知時日過，Grace最後更標記謂「#咁快兩年啦」。

圈中人妻楊秀惠、李亞男、陳敏之、譚凱琪等亦留言為二人送上祝福。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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