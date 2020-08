【幸福人妻】陳凱琳鄭嘉穎由不被看好到兩年抱兩　Grace結婚周年放閃：我一生的摯愛

港姐冠軍陳凱琳(Grace)與鄭嘉穎在2018年8月12日在峇里成婚,今日(8月12日)正是二人結婚兩周年的日子。Grace在社交網站發放當日在峇里的婚照,並配上深情告白,來慶祝這個特別日子。

現年50歲的鄭嘉穎與現時29歲的陳凱琳,在2016年合作拍劇集《殭》結緣,二人當時赴荷蘭拍外景相處20天而擦出愛火。

可是因為兩人年齡相差21年,因此外界亦對二人戀情不大看好。

【BB大晒】陳凱琳誕男嬰再做媽媽 與丈夫鄭嘉穎抱B拍全家福:細佬來了!

▲ 二人兩年前在峇里舉行婚禮。(instagram圖片)

鄭嘉穎陳凱琳兩年抱兩

鄭嘉穎與陳凱琳卻以行動令外界大跌眼鏡,相戀以來感情穩定,嘉穎即使常往內地工作仍保持跟Grace感情,更戒掉吸煙等壞習慣,令Grace公開指嘉穎是Mr.Right,甚至陳父亦對嘉穎改觀。

有情人終成眷屬,他們終於在2018年8月在峇里舉行婚禮。

翌年,在情人節誕下長子鄭承悅(Rafael),二人十分恩愛,在今年再誕下次子鄭承亮(Yannick),兩年抱兩一家四口幸福美滿。

【BB大晒】陳凱琳29歲生日晒孕照 靚媽Grace懷二胎身形依然纖幼

▲ 結婚未夠兩年已經誕下兩子。(instagram圖片)

今日是二人結婚兩周年的日子,喜歡在社交網站分享生活點滴的Grace,貼出一張兩年前在婚禮上的照片,嘉穎深情地望著太太,Grace則笑得開懷,她以英文寫道:

Find someone you wake up to every morning and think to yourself: I’m so lucky to have you by my side. 🥰

To my best friend, my dear husband, a devoted father, and the love of my life,

Happy 2nd Anniversary!