【食用安全】罐頭塗層含雙酚A或滲入食物　或增幼兒過度活躍及致癌風險

在家抗疫，不少人在家食飯的同時，或許會貪圖方便而購買多了罐頭食品。不過，罐頭食品除了營養流失外，或會陷入雙酚A（BPA）陷阱。米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心表示，雙酚A可存在於罐頭塗層防止金屬生鏽，有機會滲入當中的食物，再進入人體。而經常接觸雙酚A，可影響內分泌系統，增加嬰幼兒過度活躍的機會、影響生育能力、增加心臓病、癌症風險。

據《CNN》報道2016年史丹福大學刊於《Environmental Research》期刊的一項研究，分析了7669位6歲以上人士的數據，評估攝取罐頭食品與尿中雙酚A濃度間的關係。結果顯示，在過去1日內食用過罐頭食品的人，與沒有食用罐頭食品的人相比，尿中雙酚A的濃度可高24%，如進食2種或以上罐頭食物，尿中雙酚A的濃度更可高54%。

研究又發現，進食不同罐頭類型，其尿液中所含雙酚A濃度存在差異

罐頭湯：尿液BPA濃度高229%

罐頭意粉：尿液BPA濃度高70%

罐頭蔬菜及水果：尿液BPA濃度高41%

（*與沒進食罐頭食品人士比較）

史丹福大學醫學院博士後研究員Jennifer Hartle對此表示，有機會吃下三罐罐頭桃，攝取到的雙酚A量仍不及飲一罐罐頭忌廉蘑菇湯。

Jennifer Hartle推測，罐頭湯之所以使尿液中雙酚A濃度較高，是因為罐頭湯加工過程中要完全加熱滅菌，尤其罐頭湯大多為固體及液體混合，故需更長時間加熱，才能使罐頭湯達到無菌狀態。另外，罐頭湯往往脂肪含量較高，而罐頭塗層的雙酚A屬脂溶性，導致釋出更多雙酚A。

營養師：罐頭塗層中的雙酚A或滲入食物

就著罐頭含雙酚A，TOPick訪問米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心，她表示雙酚A可能存在於塑膠容器、膠樽、金屬樽蓋及罐頭的塗層以防止金屬生鏽，而容器中的雙酚A有機會滲入當中的食物，再進入人體。

潛在健康隱憂

據研究指，經常接觸雙酚A可影響內分泌系統，從而增加嬰幼兒過度活躍、焦慮級抑鬱的機會、或增加孕婦流產或早產風險、影響生育能力、增加患高血壓、二型糖尿病、心臓病、前列腺癌、乳癌及肥胖等風險，亦可影響甲狀腺、肝臟、及免疫系統的功能等。

不過，陳穎心表示上述大部份為動物研究，對於人體影響的研究證據仍不足，另有研究指現時從食物或飲品中接觸到的雙酚A份量，並沒有對明顯人體構成健康問題，故醫學界暫亦未有定論。

陳穎心提到，由於生產過程、生產所用的物料等不同，不同罐裝食物，包括罐頭湯中所含的雙酚A都不同，亦未必所有罐頭食品都含雙酚A。例如澳洲消委會曾測試38個罐頭食品樣本，當中有33個樣本含雙酚A，含量分別由10ppb至超過200ppb。

每天進食上限在不同國家有不同標準，歐洲食物安全局建議，不多於4微克/每公斤，FDA則建議不多於50微克/每公斤。 不同國家大部份檢測的罐頭樣本，都不超過FDA建議上限的一成。

如要減少受到「雙酚A」的傷害，陳穎心建議盡量避免飲用罐頭湯及其他罐頭食品，盡量用新鮮食材。如需買預先包裝食物，可買紙盒裝或標明不含雙酚A的食物，不過回收碼「3」及「7」號的塑膠包裝及容器亦有可能含雙酚A。

▲ 米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心。

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記者：楊宛茜