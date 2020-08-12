【新冠肺炎】餐廳資助計劃第二輪補助即將發放　申請人需交證明書確保無裁員

▲ 餐廳資助計劃第二輪補助即將發放。（資料圖片）

食環署今日（12日）宣布即將向成功申請「餐飲處所（社交距離）資助計劃」的申請人發放第二筆資助款項。



成功申請並已獲發放首筆資助的申請人，需在獲發第二筆資助前向食環署提交通知書，以確認今年5月至7月內沒有裁員，以及有不少於80%的資助額用於支付員工薪金。



通知書範本可於食環署網頁下載，明日（13日）開始可將已填妥及簽署的通知書透過食環署為其持牌處所而設的專屬網上帳戶以電子方式遞交。食環署在核實有關資料後會盡快發放第二筆資助。



該計劃為合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人按其牌照上所訂明的樓面面積，分兩筆等額發放25萬元至220萬元資助，主要用作支援其在今年5月至10月的員工薪酬。首筆12萬5千元至110萬元資助已在6月開始陸續發放。

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記者：陳梓蔚