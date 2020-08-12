G2000海港城分店遭接管斥業主「苛索」　田北辰：已經非常客氣

▲ G2000創辦人、立法會議員田北辰。（資料圖片）

本地連鎖時裝品牌G2000位於尖沙咀海港城的分店，貼上告示指被執達吏接管需暫停營業，G2000主席田北辰承認事件，指告示用上苛索「已經非常客氣。」詳情即看：海港城G2000分店貼大字報 稱被執達吏接管需停業斥業主苛索

田北辰回應查詢時表示，告示由員工所寫，「想同客戶解釋返點解冇開門，唔關成個集團事」；至於告示用上「苛索、不合情理」等字眼，田北辰認為已是「非常客氣，可能我中文差」。他直指集團經營苦況，指自去年社會運動開始至今年疫情，集團生意少近5、6成，而該分店的生意額都不及租金，他曾希望與業主再作磋商但不果，因此2月起單方面只交一半租，「而家對方要追回另一半租金，合約寫到明係咁，佢要收返間鋪無可厚非」。

海港城方面表示，今年上半年為租戶提供超過10億元的現金紓緩，與個別各租戶均有簽訂保密協議，所有的洽談內容和合約安排則未能對外透露。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒