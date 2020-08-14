【瑞士名錶】Piaget全球最纖薄機械腕錶面世　創製錶殼鑄造機芯成業界權威

▲ Altiplano Ultimate Automatic watch採用41mm白金鑲鑽錶殼，是全球最纖薄的自動機械錶，置入910P機芯，部分零件與頭髮厚度不相伯仲，極盡複雜的設計把機芯結構倒轉，錶橋裝嵌在錶盤正前方，優美結構一覽無遺。（$298,000）（陳智良攝）

一場疫症影響了整個鐘錶業的生態，先不說銷售數字，就連屬每年業界盛事的錶展都要取消。Piaget（伯爵）本年度的一系列新作，亦由原先在日內瓦錶展亮相改到本港展出，雖然新錶數目比往年少，但吸引力依然不減。

▲ 品牌的運動時計系列Polo S新增了孔雀綠錶面，採用精鋼錶殼及錶鏈，在時標、三針和日期窗的周延皆採以玫瑰金鍍色潤飾，搭載伯爵製1100P自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，全球僅限量888枚。（$94,000）（品牌提供）

伯爵所製造的纖薄腕錶為品牌帶來了無數的榮譽，還有在纖薄機芯內加入各式各樣的複雜功能，令品牌的製錶專家形象更鮮明出眾。

2018年伯爵宣布了新一的極致研發概念，就是僅厚2毫米、全球最纖薄的機械腕錶Altiplano Ultimate Concept，當時概念錶尚未正式生產，經過兩年的改進，腕錶今年終於正式推出市場。

▲ 置入陀飛輪的Altiplano Watch，陀飛輪裝置由往常的6時位置被移到2時位置，顯得更為搶眼，偏心式時間顯示盤則設於8時位置。小時刻度跟珍珠貝母錶盤上的太陽光紋理異常和諧一致，非常漂亮。（售價待定）（陳智良攝）

與機芯一體成形的錶殼、獨特的內嵌式上鏈錶冠和極致纖薄的水晶玻璃錶鏡等，都是Altiplano Ultimate Concept的最引人入勝之處，發條盒及能量調節器亦採用全新設計。經過改進後，Altiplano Ultimate Concept的動力儲存長達40多個小時，達至超薄腕錶的基準。

▲ 品牌的運動時計系列Polo S新增了孔雀綠錶面，採用精鋼錶殼及錶鏈，在時標、三針和日期窗的周延皆採以玫瑰金鍍色潤飾，搭載伯爵製1100P自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，全球僅限量888枚。（$94,000）（陳智良攝）

它只有2毫米、約兩張信用卡的厚度，為了達到此終極成果，伯爵遂展開前所未有的微型造工之旅，着手革新錶殼構造，直接於其上鑄造機芯底板，當中牽涉了5項專利，並再一次刷新世界紀錄。

此外，由於錶殼無法以金質雕琢，必需採用鈷基合金製造，這種強韌的嶄新物料較金質堅固2.3倍，令製作難度倍增。

▲ Limelight Gala Sapphire Gradient以20顆璀璨鑽石（約1.46卡）和22顆藍寶石（約4.01卡）點綴手工雕刻的金質錶鏈和藍色琺瑯錶盤。透過半透明的藍色琺瑯，「宮廷式」圖案清晰可見。（$810,000）（陳智良攝）

除了Altiplano Ultimate Concept，Altiplano今年也同時新增了陀飛輪鑲鑽版本及較為基礎的小三針加日曆自動款式，同樣以纖薄掛帥，凸顯伯爵在此範疇的權威地位。

彩色寶石Limelight Gala

大家不要忘記伯爵也是一位珠寶巨匠，因此珠寶錶又豈會缺少，尤其設計由70年代的舊作延伸出來、由「6」及「9」造成錶殼形狀的Limelight Gala系列，更是傳統珠寶工藝的演化。

去年Limelight Gala首度推出炫目的玫瑰金手工雕花錶帶款式，所用的是名為「宮廷式」（Decor Palace）的裝飾工藝設計，此工藝曾出現於20世紀60年代的數款伯爵經典作當中，僅此一道雕花工序就需耗時8小時以上。

▲ 小巧可愛的全迎Possession珠寶錶，錶殼直徑只有29毫米，鑲嵌了42顆明亮式切割鑽石，珍珠貝母錶盤上亦有12顆鑽石，錶帶設可替換式裝置，讓用家可以輕易自行更換。（$126,000）（品牌提供）

今年品牌為系列加入更多彩色寶石，色彩豐富的Limelight Gala Sapphire Gradient更採用珍珠貝母或琺瑯錶盤，琺瑯錶盤上同樣做了錶帶的雕刻，每一顆寶石均由伯爵鑲嵌師採用Serti Descendu沉鑲嵌技術人手鑲嵌而成。

查詢電話︰5803 2977

記者︰梁靜詩



