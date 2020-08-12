【牙齦炎】大馬歌手牙齦發炎2年忽視不理　頭骨遭細菌侵蝕：再不開刀就穿洞

▲ 馬來西亞歌手許佳麟過去2年因忽視牙齦發炎問題，近日求診時才發現牙齦和頭骨原來已被細菌侵蝕。

牙齦發炎雖然十分常見，但絕對不可忽視不理。馬來西亞歌手許佳麟兩年前牙齦發炎，但他一直沒有正視問題，直至近日求診時才發現自己的牙齦和頭骨原來已被細菌侵蝕，醫生更指恐有毀容的危險。

牙齦出現膿包才求醫

據許佳麟日前在facebook透露，自兩年前開始對發炎的牙齦置之不理，其牙齦就開始愈來愈腫，近日更出現膿包，於是只好前往求醫。

經過診斷，醫生發現許佳麟的牙齦和頭骨已被細菌侵蝕，導致他的鼻孔內的下方出現一個大洞。許佳麟引述醫生指：「說不定以後會毀容」，再晚些開刀可能鼻孔就會穿洞了。

鼻孔附近的頭骨被侵蝕

從許佳麟發布的X光片可見，只見他的上排牙齒空了一個相當大的洞，位置差點就到達鼻子。他表示，院方隨即緊急替他安排在8月10日動手術，手術歷時5小時，但療程仍未完全結束，「要拿去驗看是甚麼東西再決定是良性還是惡性（決定第二次手術）。」

許佳麟也特別感謝陪同手術的好友們，並在文中寫下替自己打氣的話語，「希望接下來會順順利利，雖然鼻孔下沒有骨頭變一個大洞了，但沒關係日子還是要繼續，加油吧Danny！你可以的」。不少網民看完照片都相當擔憂，紛紛留言替他加油打氣，並祝福早日康復。

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責任編輯:羅嘉欣