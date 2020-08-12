【新冠肺炎】檢疫設施需求趨增　衞生署今起予合適者提早4天返家繼續檢疫

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未平息，單是第三波疫情已有逾千人確診感染。衞生防護中心今日指，因應近日確診個案及相關密切接觸者數目維持在高水平，料對檢疫設施的需求將有增無減，今日起如檢疫人士約第7天病毒檢測呈陰性，可於第10天後返回家居，繼續接受餘下4天的檢疫。

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衞生防護中心表示，一直密切檢視各個檢疫中心的使用情況和需求，中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會和感染控制科學委員會早前已建議，有需要時可安排受檢疫人士在入住檢疫中心10天後，於餘下4天返回家居繼續接受檢疫。

中心稱，鑑於近日確診個案及相關密切接觸者數目維持在高水平，預期對檢疫設施的需求將有增無減，今日起開始分階段於檢疫中心再次實行有關安排，確保有足夠檢疫設施應付疫情需要；強調有關人士經醫護評估合適後，且接受檢疫約第7天病毒檢測結果呈陰性，才可返家繼續接受檢疫。

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發言人表示，所有於檢疫中心接受檢疫的人士均沒有病徵，檢疫中心人員會於有關人士離開檢疫中心前為他們安排佩戴監察手帶，以助確保他們遵守家居檢疫的要求。

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責任編輯：陳正怡