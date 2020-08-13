【JUPAS放榜】入大學率37.5%勝去年　港大取錄4狀元3讀醫　1人選中大理學

▲ 大學聯招正式遴選結果今日於網上公布，港大囊括4名應屆文憑試狀元。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）結果今日（13日）揭盅，學生人數減少下，近1.6萬人獲八大及公開大學的學士學位取錄資格，比率較去年微升至37.5%。

今屆中學文憑試7名「狀元」，僅5人經聯招派位，4人獲香港大學取錄，當中3人讀醫、1人讀工學，另1名狀元則入讀中文大學理學。其餘2人料維持到英國升學。

近7成獲派首三志願

大學聯招正式遴選結果於今晨9時透過網上公布，今年有41,664名聯招申請人，按年減少2,749人，當中15,642人獲八間資助大學或公大的學士學位課程取錄，佔37.5%，比去年36%微升1.5個百分點，但按年減少329人；同時4,353人獲派副學位課程的學生，合計19,995人透過聯招獲派學位。

當中13,785人獲派首三志願（Band A）學士學位，佔68.9%，亦較去年略高2.4個百分點；2,389人則獲派首三志願的副學位課程。

不過，今年文憑試有18,572名日校考生成績符合入讀大學最低門檻，意味尚有近3,000人失落經聯招入讀的學士學位，比去年少約700人。另有3,568人透過「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）獲派學士學位取錄資格。

今屆文憑試誕下7名考獲7科5**的狀元，據香港大學公布只有5名狀元經聯招獲派學位，港大取錄了4人，3人入讀內外全科醫學士，1人入讀工學學士。經本報向狀元就讀中學確認，獲港大醫科取錄的包括香港華仁書院男狀元洪臻及聖保羅男女中學女狀元盧曉晴，據了解，皇仁書院男狀元吳浩渝亦將入讀港大醫科；曾於文憑試放榜日稱擬入讀英國劍橋大學工程系的聖保羅男女中學男狀元林綽宏，據悉他同時獲派港大工學學士。

中大取錄16名榜眼

中大則表示取錄1名狀元，將入讀理學；聖保羅男女中學「超級狀元」黃摯毅早前曾透露擬入讀中大細胞及分子生物學理學士。中大稱同時取錄16名考獲6科5**的「榜眼」，分別入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修）、環球商業學、數學精研及新聞與傳播，佔全港考獲6科5**或以上的考生半數。

至於拔萃女書院兩名文科女狀元羅穎賢及莊恩盈，早前曾透露計劃到英國升學，分別升讀牛津大學英語與文學，以及劍橋大學人類、社會與政治科學。

此外，科技大學表示取錄1名考獲6科5**及數學延伸部分達5**的「超級榜眼」入讀理學士（量化金融學）。港大亦表示囊括全港23名考獲3科5**或以上、同時有報讀法律相關課程的考生。

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記者：馮琪雅