【JUPAS放榜】多校推訪問學生計劃助海外升學港生　城大暫接29人申請

▲ 城市大學在新學年推出的訪修生計劃，已接獲29人申請。（資料圖片）

本港至少3間大學於新學年透過「訪問學生」或「訪修生」計劃，協助受疫情影響致未能如期到海外升讀大學的學生留港暫讀，其中城市大學已接獲29人申請。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今年比以往有較多學生及家長受本港政治環境影響而計劃到海外升學，「對香港本地信心弱咗、更大決心想去外國」，預計放棄手握大學聯招取錄資格的人數會多過去年，相信有關訪問學生計劃可讓學生短期留港繼續學業。

香港大學及城市大學上月相繼公布推出訪問學生計劃或訪修生計劃，分別於上月底及本月初截止，讓已獲海外大學取錄、但受疫情打亂未能如期前往當地開學的學生，以「訪問學生」或「訪修生」身份，留港暫讀，計劃不會影響聯招學額。港大稱各學院正審核申請，城大則稱計劃不設學額限制，暫接獲29人申請。

一直設有訪問學生計劃的科技大學表示，今年受疫情影響，收到小量已獲海外大學取錄，但未能如期前往開學的學生申請於秋季學期在科大進行短期學習，校方會審視個別個案。

大學聯招（JUPAS）今日（13日）放榜，今年多間資助大學續推「彈性收生」，以取錄在文憑試失手，其中1科核心科目較「3322」門檻低一級的考生，城大及教大分別表示，透過彈性收生安排經聯招取錄24人及11人；科大則表示，今年有8人經特殊考慮後獲理學院及工學院取錄；理大亦透過「彈性收生」安排向9名文憑試考生發出取錄通知，分別獲取錄入讀土木工程、生物醫學工程、工程物理學、投資科學及金融分析、眼科視光學及電子計算學科的學士學位課程。

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記者：馮琪雅