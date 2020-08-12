▲ 有報道指入境處非人道對待羈留人士，入境處澄清絕無此事。（入境處圖片）

由6月29日起，青山灣入境事務中心有26名還押人士因刑滿卻未獲釋而絕食，當時入境處指，有關人士大多涉及嚴重或暴力罪行等不良犯罪紀錄，包括勒索、傷人、販運危險藥物等，是需要被遞解離境的人士，他們的潛逃和再犯案的機會較高。

入境處今日（12日）再發聲明指，近日有報道指處方對絕食人士作出「有違人權」的對待，處方強調絕無此事，對有人刻意歪曲事實予以嚴厲譴責。

入境處指，近日網上有媒體發文指控，處方無限期羈留免遣返聲請人、以不人道方式對待該批絕食人士、拒絕為有關人士提供適切治療、以及衞生環境惡劣等。入境境強調，有關報道罔顧事實，企圖誤導公眾，對此深表遺憾。

就絕食人士的現況，處方指相關人士的血糖水平均屬正常，情緒亦大致穩定，絕大部分亦有飲用中心提供的奶茶、牛奶及做運動。就有報道指一名被羈留人士已「斷水」七日或被單獨羈留，該陳述與事實並不相符。

另外，有關的被羈留人士均為非法入境者或逾期逗留人士，當中不少曾嘗試潛逃或在港干犯嚴重罪行，包括販毒、傷人、勒索、猥褻等，他們對社會構成治安風險，亦可能潛逃。有媒體指控處方「無限期羈留」有關人士，明顯與事實不符，絕不恰當。

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責任編輯：陳梓蔚