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【新冠肺炎】8月12日62宗確診元朗區高佔12宗　西半山嘉輝大廈、紅磡黃埔花園、沙田名城上榜(一文看清最新確診大廈名單)

社會 00:28 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

8月12日本港新增62宗新冠肺炎確診個案，61宗屬本地感染。曾耀輝攝

8月12日本港新增62宗新冠肺炎確診個案，61宗屬本地感染。衞生防護中心公布患者居住大廈，西半山嘉輝大廈、紅磡黃埔花園及沙田名城等均有住客中招。元朗區12宗確診個案最多，其次是觀塘及九龍城區各佔6宗，排第三位有5宗個案的5區，分別是東區、黃大仙、屯門、荃灣及北區。

【新冠肺炎】ViuTV員工確診新冠肺炎　發言人：有密切接觸的同事已隔離

61宗本地確診個案居住大廈名單：

中西區(1)

  • 半山區嘉輝大廈——34女，8月3日發病，第4240宗

東區(5)

  • 柴灣興華（一）邨美華樓——61女，8月2日發病，第4213宗
  • 柴灣興華（一）邨美華樓——27男，8月10日發病，第4227宗
  • 柴灣興華（一）邨美華樓——23女，8月5日發病，第4228宗
  • 柴灣興華（一）邨美華樓——63男，8月10日發病，第4230宗
  • 北角華誠洋樓——47男，8月5日發病，第4214宗

【新冠肺炎】檢疫設施需求趨增　衞生署今起予合適者提早4天返家繼續檢疫
觀塘(6)

  • 秀茂坪曉麗苑曉逸閣——62男，8月7日發病，第4186宗
  • 九龍灣啟業邨啟盛樓——72男，8月10日發病，第4190宗
  • 藍田平田邨平真樓——41男，8月1日發病，第4191宗
  • 藍田平田邨平真樓——63女，8月1日發病，第4200宗
  • 觀塘安達邨正達樓——74男，8月9日發病，第4202宗
  • 秀茂坪寶達邨達富樓——56男，8月5日發病，第4203宗

【新冠肺炎】聯合醫院精神科護士初步確診　5名曾共餐同事需檢疫

黃大仙(5)

  • 新蒲崗采頤花園2座——51男，8月9日發病，第4183宗
  • 黃大仙竹園（北）邨柏園樓——53男，8月5日發病，第4198宗
  • 慈雲山慈正邨正康樓——42男，8月5日發病，第4215宗
  • 慈雲山慈民邨民泰樓——41女，8月9日發病，第4219宗
  • 牛池灣坪石邨藍石樓——67女，無病徵本地關連個案，第4244宗

【新冠肺炎】多名不曾接觸患者護士初步確診　涉東區醫院內科及聯合醫院精神科

九龍城(6)

  • 何文田何文田邨適文樓——45女，無病徵本地個案，第4188宗
  • 土瓜灣樂民新村樂豐樓——74男，8月1日發病，第4187宗
  • 土瓜灣嘉景花園C座——34女，8月8日發病，第4193宗
  • 土瓜灣DownTown38——56男，無病徵本地個案，第4232宗
  • 九龍城沙浦道67號——63男，8月1日發病，第4233宗
  • 紅磡黃埔花園2期錦桃苑14座——57女，7月24日發病，第4243宗

【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭增5人確診　碼頭數千名員工需檢測

油尖旺(1)

  • 大角咀肇豐大廈——61女，8月5日發病，第4185宗

G2000海港城分店遭接管斥業主「苛索」　田北辰：已經非常客氣

深水埗(3)

  • 長沙灣蘇屋邨海棠樓——71女，8月9日發病，第4226宗
  • 長沙灣發祥大廈；東涌迎東邨迎趣樓——60女，8月1日發病，第4231宗
  • 深水埗普陞閣——65女，8月5日發病，第4235宗

西貢(4)

  • 將軍澳富康花園4座——50男，8月8日發病，第4189宗
  • 將軍澳尚德邨尚明樓——27男，8月7日發病，第4201宗
  • 西貢大環村——35女，8月7日發病，第4199宗
  • 西貢西沙路井頭村——68女，7月25日發病，第4234宗

【新冠肺炎】再多一名印傭確診 居西貢新僱主連宿舍同住者共16人需檢疫

沙田(1)

  • 沙田名城一期3座/香港沙田萬怡酒店——44男，8月6日發病，第4195宗

北區(5)

  • 上水彩蒲苑彩顏閣——35女，8月1日發病，第4210宗
  • 上水翠麗花園2座——17男，8月9日發病，第4211宗
  • 上水河上鄉——73男，8月5日發病，第4222宗
  • 粉嶺花都廣場7座——46男，8月10日發病，第4223宗
  • 粉嶺景盛苑賢景閣——61男，8月9日發病，第4224宗

【新冠肺炎】中央圖書館再有職員確診　最後上班日為8月6日

元朗(12)

  • 元朗朗屏邨鳳屏樓——61男，8月5日發病，第4194宗
  • 元朗元崗426號斌逸豪苑——42男，8月8日發病，第4196宗
  • 元朗元崗426號斌逸豪苑——41女，8月8日發病，第4197宗
  • 元朗洪福邨洪悅樓——65女，8月5日發病，第4205宗
  • 天水圍天盛苑盛旭閣——52女，8月6日發病，第4206宗
  • 天水圍天盛苑盛旭閣——26女，8月5日發病，第4207宗
  • 元朗安榮樓——19男，8月10日發病，第4208宗
  • 元朗崇正新村——38女，8月10日發病，第4209宗
  • 元朗馬田村——56女，8月5日發病，第4212宗
  • 元朗洪福邨洪塱樓——41女，8月8日發病，第4236宗
  • 元朗洪福邨洪塱樓——10女，8月7日發病，第4237宗
  • 天水圍天逸邨逸海樓——45男，8月10日發病，第4238宗

【新冠肺炎】醫管局指過去24小時再多6名患者離世　共63人因疫病逝

屯門(5)

  • 屯門山景邨景富樓——21男，無病徵本地關連個案，第4184宗
  • 屯門龍門居3座——62男，8月4日發病，第4192宗
  • 屯門寶田邨1座——76男，8月5日發病，第4204宗
  • 屯門富泰邨健泰樓——71女，8月10日發病，第4239宗
  • 屯門田景邨田樂樓——37女，8月7日發病，第4242宗

荃灣(5)

  • 荃灣大窩口邨富榮樓——19男，8月6日發病，第4216宗
  • 荃灣象山邨樂山樓——57男，8月9日發病，第4217宗
  • 荃灣石圍角邨石桃樓——50男，8月6日發病，第4218宗
  • 荃灣大窩口邨富榮樓——12男，8月7日發病，第4220宗
  • 荃灣大窩口邨富榮樓——80女，8月6日發病，第4225宗

葵青(2)

  • 葵涌寧峰苑庭峰閣——62女，8月10日發病，第4221宗
  • 葵涌葵芳邨葵喜樓——27女，8月4日發病，第4241宗

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責任編輯　李志強

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