【新冠肺炎】8月12日62宗確診元朗區高佔12宗　西半山嘉輝大廈、紅磡黃埔花園、沙田名城上榜(一文看清最新確診大廈名單)

▲ 8月12日本港新增62宗新冠肺炎確診個案，61宗屬本地感染。曾耀輝攝

8月12日本港新增62宗新冠肺炎確診個案，61宗屬本地感染。衞生防護中心公布患者居住大廈，西半山嘉輝大廈、紅磡黃埔花園及沙田名城等均有住客中招。元朗區12宗確診個案最多，其次是觀塘及九龍城區各佔6宗，排第三位有5宗個案的5區，分別是東區、黃大仙、屯門、荃灣及北區。

【新冠肺炎】ViuTV員工確診新冠肺炎 發言人：有密切接觸的同事已隔離

61宗本地確診個案居住大廈名單：

中西區(1)

半山區嘉輝大廈——34女，8月3日發病，第4240宗

東區(5)

柴灣興華（一）邨美華樓——61女，8月2日發病，第4213宗

柴灣興華（一）邨美華樓——27男，8月10日發病，第4227宗

柴灣興華（一）邨美華樓——23女，8月5日發病，第4228宗

柴灣興華（一）邨美華樓——63男，8月10日發病，第4230宗

北角華誠洋樓——47男，8月5日發病，第4214宗

【新冠肺炎】檢疫設施需求趨增 衞生署今起予合適者提早4天返家繼續檢疫

觀塘(6)

秀茂坪曉麗苑曉逸閣——62男，8月7日發病，第4186宗

九龍灣啟業邨啟盛樓——72男，8月10日發病，第4190宗

藍田平田邨平真樓——41男，8月1日發病，第4191宗

藍田平田邨平真樓——63女，8月1日發病，第4200宗

觀塘安達邨正達樓——74男，8月9日發病，第4202宗

秀茂坪寶達邨達富樓——56男，8月5日發病，第4203宗

【新冠肺炎】聯合醫院精神科護士初步確診 5名曾共餐同事需檢疫

黃大仙(5)

新蒲崗采頤花園2座——51男，8月9日發病，第4183宗

黃大仙竹園（北）邨柏園樓——53男，8月5日發病，第4198宗

慈雲山慈正邨正康樓——42男，8月5日發病，第4215宗

慈雲山慈民邨民泰樓——41女，8月9日發病，第4219宗

牛池灣坪石邨藍石樓——67女，無病徵本地關連個案，第4244宗

【新冠肺炎】多名不曾接觸患者護士初步確診 涉東區醫院內科及聯合醫院精神科

九龍城(6)

何文田何文田邨適文樓——45女，無病徵本地個案，第4188宗

土瓜灣樂民新村樂豐樓——74男，8月1日發病，第4187宗

土瓜灣嘉景花園C座——34女，8月8日發病，第4193宗

土瓜灣DownTown38——56男，無病徵本地個案，第4232宗

九龍城沙浦道67號——63男，8月1日發病，第4233宗

紅磡黃埔花園2期錦桃苑14座——57女，7月24日發病，第4243宗

【新冠肺炎】葵涌貨櫃碼頭增5人確診 碼頭數千名員工需檢測

油尖旺(1)

大角咀肇豐大廈——61女，8月5日發病，第4185宗

G2000海港城分店遭接管斥業主「苛索」 田北辰：已經非常客氣

深水埗(3)

長沙灣蘇屋邨海棠樓——71女，8月9日發病，第4226宗

長沙灣發祥大廈；東涌迎東邨迎趣樓——60女，8月1日發病，第4231宗

深水埗普陞閣——65女，8月5日發病，第4235宗

西貢(4)

將軍澳富康花園4座——50男，8月8日發病，第4189宗

將軍澳尚德邨尚明樓——27男，8月7日發病，第4201宗

西貢大環村——35女，8月7日發病，第4199宗

西貢西沙路井頭村——68女，7月25日發病，第4234宗

【新冠肺炎】再多一名印傭確診 居西貢新僱主連宿舍同住者共16人需檢疫

沙田(1)

沙田名城一期3座/香港沙田萬怡酒店——44男，8月6日發病，第4195宗

北區(5)

上水彩蒲苑彩顏閣——35女，8月1日發病，第4210宗

上水翠麗花園2座——17男，8月9日發病，第4211宗

上水河上鄉——73男，8月5日發病，第4222宗

粉嶺花都廣場7座——46男，8月10日發病，第4223宗

粉嶺景盛苑賢景閣——61男，8月9日發病，第4224宗

【新冠肺炎】中央圖書館再有職員確診 最後上班日為8月6日

元朗(12)

元朗朗屏邨鳳屏樓——61男，8月5日發病，第4194宗

元朗元崗426號斌逸豪苑——42男，8月8日發病，第4196宗

元朗元崗426號斌逸豪苑——41女，8月8日發病，第4197宗

元朗洪福邨洪悅樓——65女，8月5日發病，第4205宗

天水圍天盛苑盛旭閣——52女，8月6日發病，第4206宗

天水圍天盛苑盛旭閣——26女，8月5日發病，第4207宗

元朗安榮樓——19男，8月10日發病，第4208宗

元朗崇正新村——38女，8月10日發病，第4209宗

元朗馬田村——56女，8月5日發病，第4212宗

元朗洪福邨洪塱樓——41女，8月8日發病，第4236宗

元朗洪福邨洪塱樓——10女，8月7日發病，第4237宗

天水圍天逸邨逸海樓——45男，8月10日發病，第4238宗

【新冠肺炎】醫管局指過去24小時再多6名患者離世 共63人因疫病逝

屯門(5)

屯門山景邨景富樓——21男，無病徵本地關連個案，第4184宗

屯門龍門居3座——62男，8月4日發病，第4192宗

屯門寶田邨1座——76男，8月5日發病，第4204宗

屯門富泰邨健泰樓——71女，8月10日發病，第4239宗

屯門田景邨田樂樓——37女，8月7日發病，第4242宗

荃灣(5)

荃灣大窩口邨富榮樓——19男，8月6日發病，第4216宗

荃灣象山邨樂山樓——57男，8月9日發病，第4217宗

荃灣石圍角邨石桃樓——50男，8月6日發病，第4218宗

荃灣大窩口邨富榮樓——12男，8月7日發病，第4220宗

荃灣大窩口邨富榮樓——80女，8月6日發病，第4225宗

葵青(2)

葵涌寧峰苑庭峰閣——62女，8月10日發病，第4221宗

葵涌葵芳邨葵喜樓——27女，8月4日發病，第4241宗

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯 李志強