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【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步

娛樂 09:49 2020/08/13

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小肥宣布出櫃。

現年44歲的男歌手小肥（徐智勇），日前他接受陳志雲Youtube頻道節目《Stephen．傾》訪問，突然宣布出櫃。小肥並指自己因為恐懼，多年來不敢承認同性戀者身份。

小肥早前接受陳志雲《Stephen．傾》訪問，今晚播出的節目中，小肥公開自己是同性戀者。有傳媒透露訪問內容，當中陳志雲大師問小肥：「有件事你跟我好似，記者常問我是否鍾意男人？有好多人也問過你，你通常怎耍開？」

小肥早前接受陳志雲訪問坦承性取向。（取自IG）

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小肥略見緊回應：「未準備好，其實一路都驚，心裏面有些負擔...…我其實到28歲先確定某啲嘢，28年，我都一直否定緊自己某啲嘢，習慣咗，同埋一個恐懼，自己都驚咗，如果承認咗某啲嘢會點呢？」

節目中又提到小肥在2017年製作專輯《睡前服》時，音樂監製康家俊指主題是「坦白」，小肥覺得應該要在歌中帶出意思，故要坦白面對自己。

小肥過去一直迴避面對自己。（取自IG）

【宣布出櫃】洪朝豐跟寶詠琴分手後成同性戀　公開擇偶要求：要似我一樣浪漫

小肥指監製都有問，如果有朝一日，記者再問他的性取向會如何，小肥哽咽道出答案：「我想坦白，但係好難衝破，唔知點解。」

陳志雲問他是否承認自己的性取向，小肥自然點頭說是，但之後慌張地表示自己未準備好去面對，但就把第一步就給了陳志雲。

小肥樂壇代表作有《寵物》。（取自IG）

他說：「是時候要走這一步！」

小肥在節目中數度流淚，訪問中亦會透露小肥過往的情史，訪問節目將在今晚播出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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