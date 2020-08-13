【新冠肺炎】新增41間食肆曾有患者到訪　包括海港城羲和雅苑、深水埗壽司郎、機場4餐廳

▲ 新增41間食肆曾有患者到訪，包括海港城羲和雅苑、深水埗壽司郎、機場4餐廳。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（12日）公布新增62宗確診個案，累計確診個案達4244宗。公佈確診患者最新行蹤，衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，多間知名餐廳上榜，包括尖沙咀海港城六公館、羲和雅苑，亦有患者曾到訪機場4間餐廳。

食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

港島：

東區太古城中心4期潮庭 30/7/2020 #3194

中西區新威大廈大呷台灣 3651 3/8/2020

中西區余道生行麥當勞 3794 5/8/2020

香港灣仔帝盛酒店3T酒吧 4232 9/8/2020

九龍：

油尖旺金雞廣場金福臨海鮮火鍋酒家 31/7/2020#3996

油尖旺胡社生行金苑酒家 31/7/2020 #3996

觀塘大本型港味 1/8/2020 #3434

觀塘其士商業中心麥當勞 1/8/2020 #3452

觀塘其士商業中心譚仔雲南米線 1/8/2020 3452

觀塘安達商場金源茶餐廳 3/8/2020 #3627



油尖旺永安九龍中心聯邦金閣酒家 3/8/2020 #4144

油尖旺新文華中心唐記包點 4/8/2020 #3728

深水埗麗新商業中心壽司郎 4/8/2020 #3728

油尖旺港威商場翰林茶館 5/8/2020 #4079

油尖旺新世紀廣場鴻星海鮮酒家 6/8/2020 #3859

深水埗西九龍中心大快活 6/8/2020 #3991

深水埗御匯大師傅 6/8/2020 #3991

油尖旺海運大廈羲和雅苑 7/8/2020 #3945

油尖旺馬哥孛羅香港酒店Cucina 7/8/2020 #4004

油尖旺長榮大廈元朗冰室 7/8/2020 #4032

油尖旺海運大廈一幻拉麵 8/8/2020 #4046

油尖旺海運大廈六公館 8/8/2020 #4055

深水埗石硤尾邨美山樓翠苑餐廳 8/8/2020 #4101



深水埗蘇屋商場德馨苑海鮮酒家 9/8/2020 #4226



深水埗元州街407號龍興燒臘茶餐廳 11/8/2020 #4191



觀塘鱷魚恤中心玉桃軒酒家 11/8/2020 #4203

新界：

屯門中央廣場利寶茶餐廳 30/7/2020 #3265

荃灣安富大廈來多碗車仔麵 2/8/2020#3544

荃灣麗城薈翠林茶餐廳 4/8/2020 #3728

荃灣麗城薈100米台式餐廳 4/8/2020 #3728

北區和豐工業大廈華記永樂飯堂 4/8/2020 #3968

葵青長康邨康和樓大快活 8/8/2020 #4043

葵青長康邨第一商場大快活 9/8/2020 #4043

大埔富善商場金源餐廳 6/8/2020 #3873

大埔新興花園簡單煮意 6/8/2020 #3873

北區華明商場大快活 7/8/2020 #3950

葵青葵榮路13號連文記大排檔 11/8/2020 #4203

離島：

機場一號客運大樓都爹利會館 4/8/2020 #3750

機場一號客運大樓滿泰 4/8/2020 #3750

機場一號客運大樓Délifrance 4/8/2020 #3750

機場超級一號貨站飯堂 4/8/2020 #3750

8月12日本港新增62宗新冠肺炎確診個案，61宗屬本地感染。衞生防護中心公布患者居住大廈，西半山嘉輝大廈、紅磡黃埔花園及沙田名城等均有住客中招。元朗區12宗確診個案最多，其次是觀塘及九龍城區各佔6宗，排第三位有5宗個案的5區，分別是東區、黃大仙、屯門、荃灣及北區。

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責任編輯：羅家欣