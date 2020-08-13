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【暑期活動】Towngas推角落生物暑期親子廚師班　網上教學菜式材料專遞到家實習【內附報名連結】

親子 09:56 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Towngas「好氣Fun」推出別開新面的角落生物暑期親子廚師班，是首個獲官方正式授權的烹飪班，全部由導師在網上教學。（官網圖片）

疫情下的暑假，不少暑期活動都取消了。留家避疫，除了閱讀、家居遊戲，還有甚麼？留家的日子，最好讓孩子認識如何處理家務、學習日常生活技能，譬如參與煮食的學習。Towngas「好氣Fun」推出別開新面的角落生物暑期親子廚師班，是首個獲官方正式授權的烹飪班，全部由導師在網上教學，家長可陪同孩子一起學習，既可製造假期親子樂趣，又可學習烹調本領，同時更可製出心愛的角落生物造型便當，一舉三得。

近年，角落生物成為孩子們熱寵的繪本角色，於2014年在日本發行第一本繪本後，續推出3DS遊戲及不同的角落生物商品。Towngas於8月29及30日，推出2個角落生物暑期親子廚師班，分別製作「角落小夥伴與朋友便當」及「角落小夥伴棒棒糖」，參加者有2種學習方式可供選擇：1.視頻上課 + 食譜；2.視頻上課 + 食譜 + 實習菜式材料專遞到家，視乎各人的喜好。網上教學除了可跟著導師製作外，還可以跟導師互動，有問題即時提問，解決製作及烹調上的疑難。詳情如下：

角落小夥伴與朋友便當

日期：8月29日（星期六）

由導師李逸程（Cherol）教授，透過網上教學實習製作：蛋包飯，粟米吞拿魚可樂餅，豆沙果子，角落小夥伴造型。

1.視頻上課 + 食譜：$300

2.視頻上課 + 食譜 + 實習菜式材料專遞到家：$500

由導師教授製作可愛的角落生物棒棒糖，共製16枝棒棒糖。（官網圖片）

角落小夥伴棒棒糖￼

日期：8月30日（星期日）

由導師何思曉（Candy）教授製作可愛的角落生物棒棒糖，共製16枝棒棒糖。

1.視頻上課 + 食譜：$300

2.視頻上課 + 食譜 + 實習菜式材料專遞到家：$500

另外，現在報讀Towngas的網上烹飪班，可獲得限時額外獎賞

1.由即日起至2020年10月31日，凡報讀網上烹飪班，可獲贈$100電子優惠券，適用於下次「好氣Fun」報讀所有烹飪班！

2.由即日起至2020年9月15日期間，於「好氣Fun」報烹飪班又或購物消費滿$100，會額外送$50餐飲現金券（每人最多享此優惠5次），可在不同餐廳吃飯使用。

記者：Elenor

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