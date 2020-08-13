【愛妻號】符曉薇不幸宮外孕須切除輸卵管　暖男丈夫陳柏宇陪太太捱過痛失BB難關

▲ 符曉薇拍片透露5月時不幸宮外孕，現時已完全康復。

歌手陳柏宇（Jason）的老婆符曉薇（Leanne），日前在YouTube頻道上載新片時自爆，5月懷有第二胎，但之後因出血和腹部疼痛接受檢查，證實宮外孕，6月做緊急手術切除輸卵管。

Jason落力氹老婆

影片出街後，大批網民留言關心Leanne的情況。她綜合眾人疑問後，昨日再出Post回應：「首先多謝大家嘅關心，然後解答下大家嘅問題，有網友問點解咁遲先知宮外孕？早啲去產檢就可以避免爆輸卵管，因為疫情下，所以避免成日去睇醫生，所以遲咗去睇先搞到咁。」

▲ 陳柏宇每日奔波到醫院探望老婆。（Instagram圖片）

此外，網民亦好關心Jason如何陪老婆走過這段路，Leanne就大讚老公窩心：「第二大家問陳生點樣氹我，佢繼續做返自己，繼續搞笑，令到好緊張嘅氣氛變得搞笑。

「我準備入手術室，成日都無飲過水和進食，勁口渴，護士幫我吊鹽水，陳生揸住杯水過嚟同我杯鹽水乾杯。雖則佢不嬲都賤格，但就係令到我笑返，我係醫院嗰幾日，佢日日都過嚟搵我，晚晚都同我FaceTime，我已經好足夠。」似乎Jason的幽默都令老婆能苦中作樂。

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▲ Leanne現時已完全康復。（Instagram圖片）

Leanne感激媽媽照顧

Leanne分享手術的照片，並感激媽媽的照顧：「我做微創手術，開咗三個窿，個肚因為手術要吹脹 起碼一個月先完全還原，不過而家我完全康復啦！

多謝大家嘅愛，最後真係多謝媽咪個幾日照顧我，日日買餸煮飯煲湯比我，佢係一個唔識煮飯嘅人，上網搵資料之後煮比我。做完手術我勁虛弱，講嘢連氣都無，全靠媽咪靚湯，果然世上只有媽媽好！」

▲ Leanne接受了微創手術。（Instagram圖片）

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走出宮外孕陰霾

Leanne在影片中亦表示，目前身體已漸漸回復正常，但坦言當時心情十分失落，不敢相信失去了肚裏的BB，因為自己一直都想再添一名弟妹，陪伴2歲大的女兒Abigail。她又謂，曾一度害怕再懷孕，因曾有過宮外孕的女性，再有宮外孕的機會會較高。

幸好，Leanne獲一名曾經歷過2次宮外孕的好友開解和輔導，慢慢走出陰霾。她指：「不想輕易被任何事打敗，會重拾自己」，疫情過後會繼續努力造人，讓大家不用擔心。

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