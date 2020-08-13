設計思維助公私營機構  駕馭疫情下的「烏卡」（VUCA）挑戰

在複雜多變的時代，我們能夠如何應對挑戰？以人為本的設計思維（Design Thinking）為大眾帶來一個新的答案。香港設計中心於7月30日及31日舉辦了為期兩天的「Unleash!設計思維網上論壇2020」，探討設計思維如何幫助公私營機構駕馭不穩定（V-Volatile）、不確定（U-Uncertain）、複雜（C-Complex）及模糊（A-Ambiguous）的「烏卡」（VUCA）時代，是次網上論壇吸引了逾600位來自不同領域的人士參加。

疫情改變了大眾的日常生活，在企業與消費者的互動、產品及服務的供應方式等多方面帶來了前所未有的轉變，形成疫情下的「新常態」。兩天的網上論壇分別以「社會應用」和「商業應用」為主題，涵蓋「新常態」下的不同重要議題。

網上設計思維論壇 吸引逾600人參加

香港設計中心主席嚴志明教授致閉幕辭時重申設計思維的價值：「沒有人知道疫情會在甚麼時候和以怎樣的方式結束，但可以肯定的是，世界將會不一樣。我們仍要繼續面對各種日常挑戰，但同時也要開始思考要建立怎樣的未來。與此同時，疫情也加強了我們對人性的本質及人類基本需要的理解。現在正是我們把設計思維引入機構及社區的良機。」

香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里於開幕演講中，亦以商務及經濟發展局為例，分享了政府如何加強運用設計思維，在開發公共資源時加入更多創新元素，以改善公共服務的用戶體驗。他相信：「設計思維絕對是讓我們駕馭『烏卡』時代的重要工具。」





改善健康福祉 先從社區角度出發

第一天網上論壇的首場專題研討「反思醫療及健康服務」，由醫護行者主席范寧醫生主持，與鹿特丹眼科醫院前醫療顧問Roel van der Heijde、騰訊醫療副總裁吳文達及香港港安醫院門診部經理盧凱懿一同和參加者分享創新醫療保健的迫切性及需要。3位講者分享其所在的醫療機構如何以設計思維進行創新的案例，以及如何利用科技為病人提供人性化的服務。范寧醫生總結時表示，醫療系統難以從上而下去改變，因此由下至上的創新尤為重要。要改善福祉，必須從社區的角度出發。

當日的另一場專題研討「公商民攜手共創未來」，則由MAKE Studios創辦人及總監Patti Hunt主持。她聯同來自丹麥的丹麥設計中心項目總監Julie Hjort、新加坡的ThinkPlace Singapore首席顧問黃麗婷及台灣的5% Design Action社會設計平台執行長楊振甫博士，分享了多個不同的社區案例，並探討如何以設計思維和「共同協作」有效解決社會上的棘手問題，審慎地將意念轉化成行動。

第一天的論壇以IDEO合夥人兼亞洲區執行總裁Charles Hayes和教育燃新董事及香港兆基創意書院校監黃英琦的對談作結，他們深入探討了疫情如何改變了大家的思維、價值觀、行為和生活優先次序。

企業提倡設計思維 數碼轉型關鍵

第二天的開幕演講，由LUMA Institute聯合創辦人兼行政總裁Chris Pacione分享為何設計思維日趨重要，並解釋設計思維怎樣幫助企業保持競爭力。他強調，要在企業內部提倡設計思維，除了要委託每一個成員成為設計師，讓他們學習如何融入設計思維外，同輩間的學習及親身實踐亦相當重要，從而避免形式化。

當日的第一場專題研討「數碼轉型的迫切性」，由Interaction Design Association Hong Kong Chapter創辦人安芯儀主持，聯同來自安永會計師事務所用戶體驗設計行政總裁Dwayne Serjeant、滙豐銀行PayMe客戶體驗主管Nico Guiridlian及南華早報行政總裁劉可瑞作分享。講者一開始便強調推行設計思維前，必須先向機構內的每一個人清楚解說何謂「以人為本」。

融入企業文化 塑造靈活創新團隊

當日的第二場專題研討以「建立以人為本的創新團隊」為題，Design Thinking In Action創辦人及首席策展人黃思遠與幾位人力資源發展專家，討論了企業能如何建立以人為本的創新團隊，以應對「烏卡」帶來的挑戰。

羅氏集團人力資源總監張嘉瑩、中華電力有限公司業務發展部高級總監劉麗娜及香港管理專業協會人力資源發展管理委員會成員廖國泰均認為把設計思維融入企業文化，能加強同事的批判性思維，加強協作、創新，令他們變得更靈活以及更樂意從錯誤中學習。

設計思維的核心是以人為本，藉着兩天的網上論壇，參加者能從不同的領域和範疇了解如何實踐設計思維及其重要性，誠如香港設計中心行政總裁利德裕博士致歡迎辭時所指︰「以人為本的設計，讓我們透視並剖析大家真正面對着的挑戰，帶動我們以目標為本，重整策略及以創新思維，並創造正面影響。」

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