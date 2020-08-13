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【口罩供應】Tempo推台灣製醫用口罩　BFE+PFE+VFE≥99%多間超市有售

健康 10:19 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Tempo推台灣製醫用口罩。

新冠肺炎疫情持續，口罩成為必需品。Tempo於官方宣佈，Tempo Protect醫用衛生口罩現已上市，BFE、PFE及VFE均達99%，並符合歐洲標準EN14683 Type II，多間超市有售，官方稱零售價及供應為零售商自行釐定。不過有網民在超市見到，一盒50 個的Tempo牌口罩，售$175/50個。

Tempo HK昨（12日）於 facebook發帖，稱廠方推出全新 Protect 醫用衛生口罩，有三層防護同時高度透氣，有效過濾 99% 的細菌(BFE)、微粒子(PFE)及病毒飛沫(VFE)，符合歐洲標準EN14683 Type II。

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而鼻樑位置嘅 Fit Wire 配合人體工學設計，緊貼鼻形，可以阻隔細菌飛沫，配合柔軟彈性耳帶，佩戴就更舒適。口罩分為成人L 和 中童M 兩個尺寸。

至於售賣點方面，官方指 Great、Taste、Fusion 及部分百佳超級市場。官方又稱，貨品數量有限，售完即止。以上產品之最終零售價及供應為零售商自行釐定。

不過，有網民在網上分享，稱在百佳超市見到該款口罩，每盒50個，售價175元，且盒上標明是台灣製。

有網民在網上分享，稱在百佳超市見到該款口罩，每盒50個，售價175元。（相片來源：口罩騙徒舉報區）

帖文一出引起網民熱議，有網民稱很特別， 「第一樣諗到係：會唔會有香味呢，但真係未見過，我都想知好唔好用。」；有網民稱價錢稍貴。

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責任編輯：羅嘉欣
 

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