【家用難題】月入9千元被母要求全數當家用 女兒拒絕遭情緒勒索：白養這女兒

▲ 女兒拒絕上繳全部薪金，遭媽媽情緒勒索。

不少父母養育子女成人，都盼望將來得到回報，特別當子女出外工作後，都會要求交家用幫忙家計。不過，台灣有一名剛出社會工作的女生，近日就在網上論壇抱怨，母親要求她交出整份糧，否則就是不孝，甚至致電女兒的公司，造謠指她「吸毒、賣淫」，令她非常崩潰。

剛於今年6月畢業、考上空姐的女網民，近日在網上論壇「Dcard」發帖，她表示，因疫情關係未能到航空公司報到，於是暫時找到了一份月薪3.5萬台幣（約9,200港元）的服務業工作。

媽媽要求上繳全份糧

不料，當她取得首份月薪後，媽媽要求她比照哥哥，每月上繳3萬台幣（約7,900港元）家用及5000台幣（約1,300港元）房租，即是把整份糧完全上繳媽媽。女網民補充，因為哥哥在著名的科技公司上班，除了收入高之外，更時常補貼獎金和各式禮券，在收入不同的狀況下，卻要求交相同的家用，

不但存不到錢，可能連出去吃飯都吃不起。

女網民拒絕了媽媽的要求後，媽媽開始對女兒情緒勒索，不斷稱自己「白養這個女兒」，在facebook公開帖文標記她「賺錢不養，有夠不孝」，令街坊都對女網民指指點點。

遭媽媽情緒勒索感崩潰

媽媽又要脅，如果女兒敢搬出去，就告她棄養。媽媽甚至致電錄取女兒的航空公司，誣陷她「棄養、不孝，平常還會抽煙喝酒吸毒賣淫」。女網民坦言，每天都精神崩潰，因此上網發文抒發心情。

不少網民都紛紛留言為她抱不平，「本來就是要看自己的經濟能力給啊」、「錢財不是唯一用來衡量孝順的標準 ，所以不要用妳媽評斷妳的方式來評斷自己」，不過亦有人表示，即使母親要求不合理，若不想與媽媽鬧翻，恐怕只能再溝通及忍受。

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責任編輯：王明芳