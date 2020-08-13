86歲老人的快樂抗爭 單一口服化療對抗晚期膽管癌 延續人生旅程

▲ 胰臟癌早期病徵並不明顯，部份患者確診時已屬晚期，令治療變得困難。

被癌症折磨，受控又再復發，任誰也會感到灰心氣餒。偏偏年屆86歲的李寶森不言棄，天性樂觀的「老兵」遇上以棘手難纏聞名的膽管癌，在與醫生商討後，他決定擱下傳統雙化療的治療方案，選擇單一口服化療藥物，取其理想成效之餘，也能減少副作用。療程開展至今已有有一年，李伯伯病情仍然受控。他心存欣慰的同時，更認定當初的決定明智，讓他可以繼續享受樂天知命的人生旅程。

86歲的李寶森伯伯聲線雄渾，說話鏗鏘有力，怎也看不出是一名膽管癌病人。其實，這次是他第二次遭遇癌症。2016年，他小便帶血，本以為是前列腺問題，經過一番檢查，原來是肝臟內有腫瘤，最終確診為膽管癌，醫生於是替他切除部份肝臟組織，膽囊及膽管。由於李伯伯年紀太大，主診醫生擔心其身體無法負荷，故此未有建議任何輔助性治療。感恩的是，之後的兩年間，他的病情穩定下來，他也能大致如常生活。

▲ 李寶森伯伯經歷2次胰臟癌，現時需要定期覆診，並接受單一化療藥物治療，療程至今已有一年，癌細胞未有復發，讓他能繼續他樂天知命的人生旅程。

年紀大 進取治療未必最好

怎料去年8月，似曾相識的病徵再次浮現，經檢查後，證實是膽管癌復發，更不幸是癌細胞已轉移到肝臟外，擴散至肺部及淋巴範圍。李伯伯一如以往，樂觀面對，完全沒有擔心過病情︰「我的思想比較開放，從來沒有顧慮這麼多，最重要保持精神和健康，冷靜面對，平日多鍛鍊身體，沒甚麼好怕！」

雖說樂天知命，但李伯伯年事甚高，他的子女擔心治療的副作用，會令其難以承受，甚至令身體變差，故希望選用副作用較少的藥物。李伯伯的女兒李小姐坦言，當時知道爸爸病情復發，一家人都感到非常徬徨，更四出求醫，希望能覓得良方︰「不過，見到爸爸這麼冷靜，大家都變得樂觀，唯有跟他一齊共同面對，始終家人互相扶持是非常重要。」

因應李伯伯的年紀及病情需要，其主診醫生與李伯伯一家商討後，決定為他安排單一口服化療藥物S1治療，取代傳統雙藥化療的治療方案，減輕副作用。經過頭3個月療程，李伯伯的病情已經穩定下來，他繼續服用口服化療藥物直至一年後今日，他的病情控制得很好， 腫瘤亦沒有惡化的跡象，一家人總算鬆了一口氣。他笑言，雖然切除了膽，又要定時服藥，「但精神依然很好，更可日日運動，可以繼續做我的快樂老人」。

面對死亡率甚高的膽管癌，臨床腫瘤科專科李宇聰醫生直言，不少求診時已屆晚期的患者早已「打定輸數」，像李伯伯如此樂觀面對的病人少之又少。他解釋，膽管癌的病徵並不明顯，腫瘤要生長到一定程度，堵塞膽管出口，才會有黃疸、深茶褐色小便的病徵，但此時病情已發展至後期階段，治療就變得困難。

▲ 李寶森伯伯的女兒回想爸爸當初癌症覆發時，全家感到很擔心，然而爸爸卻非常樂觀，勇於接受患病的事實及積極投入治療，令她也鼓勵勇氣，共同面對。

單一口服化療副作用少 維持生活質素

更甚的是，不少膽管癌患者病發時年屆70歲以上，對化療的承受能力較差，用藥時就必須考慮病人的身體質素。李醫生說︰「治療初期如果使用藥性較強的藥物，病人可能無法承受，甚至會因副作用而要減藥、甚至停藥，不單止影響治療進度，更會導致病人對治療失去信心，最終放棄治療。」

現時，晚期膽管癌的標準治療以雙化療為主，即同時注射吉西他濱及順鉑化療藥物，雙管齊下， 存活期中位數約是11.7個月， 無惡化存活期約是8.2個月（ABC-02 trial， 2010)。李醫生認為，年長患者或不願接受毒性較強的治療方案，在評估病情及身體情況後，可像李伯伯一樣，使用單一口服化療藥物S1︰「雖然有些研究指出，單一化療未必比雙化療好，但相對來說，副作用較少，對於年長患者或較適合；事實上，如果治療方案進取，一味只講成效、數字，病人無法受惠也是徒然。」

以李伯伯的個案為例，病發後他選用單一化療藥物治療，整整一年病情也沒有惡化跡象，甚至能維持病發前的生活質素，令他仍能保持高昂的抗癌意志。由此可見，找到療效及副作用之間的平衡點，對患者非常重要。

李醫生認為，隨著醫學進步，近年次世代基因檢查的發展越來越成熟，加上新型標靶藥物相繼面世，膽管癌的治療不再如以往般困難。他寄語患者︰「不能有病就打定輸數，嘗試積極面對，按部就班用藥，在能控制的範圍之內先接受現有治療，一步一步對抗癌細胞，減低對身體帶來的影響。」

李宇聰醫生提醒，以上內容僅供參考，所有預防及治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。

▲ 李宇聰醫生認為，患者在治療初期，如果使用藥性較強的藥物，可能無法承受藥力，甚至會因副作用而要減藥、甚至停藥，不單止影響治療進度，更會導致病人對治療失去信心，最終放棄治療。

（資料由客戶提供）

