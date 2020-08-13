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【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約67宗確診個案　港台一名外判清潔工確診

社會 12:56 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

本港今日新增大約67宗確診個案。

本港疫情未止，本港昨日（12日）新增62宗確診個案，包括1宗輸入個案以及61宗屬本地感染，其中33宗與早前個案有關；另有30多宗初步確診個案。

消息指，本港今日（13日）新增大約67宗確診個案，數字與昨日相約。

【新冠肺炎】ViuTV員工確診新冠肺炎　發言人：有密切接觸的同事已隔離

此外，港台今日（13日）向TOPick證實一名女外判清潔工確診，其同住者亦確診，其最後上班日是8月6日，該名女清潔工主要於廣播道一樓女廁工作，工作時有戴上口罩及手套。港台已安排與該名員工可能有密切接觸的同一更次清潔工暫停工作，亦已封起相關女洗手間以進行深度清潔及消毒。

衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

TOPick繼續跟進疫情，不斷更新！

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記者：郭家穎

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