【新冠肺炎】何栢良：本地設「港康碼」非解封良策　憂產生貧富不公情況

▲ 何栢良指，本地推行「港康碼」不是好的解封策略，目前應檢視邊境的漏洞並盡快堵塞。（資料圖片）

本港第三波疫情持續，政府早前推出自願性全民檢測，有意見認為下一步應推行「港康碼」，容許呈陰性的人進入食肆等地方，以放寬部分防疫措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，健康碼原本以作旅遊用途，讓港人可以前往澳門或內地，認為有關建議會產生不少技術性問題，包括全港市民每周都要檢測一次才可外出，質疑有關建議是否實際可行。

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何栢良今早（13日）接受電台節目訪問表示，擔心上述安排會出現不公平情況，因為目前市民只可免費檢測一次，例如有錢人就可以多自行付費做檢測，然後去堂食，但基層就不能。他又指，有關安排非防疫措施，只屬經濟安排，認為應針對所有入院病人、醫護人員、院舍等進行檢測，防止院舍和醫院出現感染群組，影響本港的醫療服務。

他又說，「港康碼」亦不是好的解封策略，目前應檢視邊境的漏洞並盡快堵塞，令社區沒有出現傳播鏈，就可以有條件放寬防疫措施，屆時內部亦不再需要「港版健康碼」，所以對有關建議有保留。

另外，機管局宣布，由本周六（15日）起至10月15日期間，由中國內地機場出發的旅客可經香港國際機場轉機或過境到其他航點。何栢良指，內地現時疫情平穩，僅新疆、遼寧仍有小規模本地感染群組，建議政府要與內地商討，如何阻截在過去14日曾到內地高危地區的人士登機，避免再發生機場滯留旅客的問題。

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記者：陳子謙