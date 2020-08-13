【新冠肺炎】梁子超指本港設「健康碼」或令疫情打回原形　倡加強對外檢疫安排

▲ 呼吸系統科專科醫生梁子超認為本港設「健康碼」不可行。（資料圖片）

有政黨建議政府應設立「港康碼」，讓持有陰性檢測結果人士，可於14天內出入食肆、商場或公共地方等。呼吸系統科專科醫生梁子超認為本港設「健康碼」不可行，或會令輕微病徵的人士在餐廳造成大型交叉感染，令疫情打回原形，建議港府加強對外檢疫安排。

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梁子超今（13日）早接受電台節目時指，國內的健康碼主要用作檢視活動軌跡，而不是用作檢測，認為本港設「健康碼」在特定時段到指定地方活動做法並不可行，若有潛在接觸史或輕微病徵的人獲豁免，可能在餐廳造成大型交叉感染，令疫情打回原形。

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他認為如本港需恢復活動一定要先想辦法控制疫情，防止輸入個案，而本港一直以來做得最差及最弱的是對外防守，全球不少國家已出現第二波疫情，若不加強對外檢疫安排，不排除本港很快會有第四波疫情。

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至於機管局宣布周六起恢復內地經香港轉機服務，梁子超指內地疫情基本受控，由內地機場出發的旅客，經香港機場轉機帶來風險不大，安全過有其他來自中高風險地區人士來港轉機。他認為本港的機場防控措施可做得更好，例如要求所有來自高風險地區人士來港轉機應有檢測要求，而檢測證明有效時間應由7日縮短至1至3日，強調檢測結果有可能是「今日陰性不代表明天不可能是陽性」。

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記者：郭詩詩