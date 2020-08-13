【著數優惠】壽司郎限定推12元厚切吞拿魚腩壽司　第5分店9月底登陸樂富

▲ 特價推出極上厚切長鰭大吞拿魚腩壽司，屬限定商品。（$12）（網上圖片）

Sushiro壽司郎被譽為日本人氣 No.1 迴轉壽司，並一向以性價比高作招徠！去年Sushiro壽司郎佐敦第一分店開業以來都大排長龍，繼黃埔、荔枝角及黃大仙的分店之後，樂富的分店亦即將開業。而且為慶祝進駐香港一周年，即日起Sushiro壽司郎的極上厚切長鰭大吞拿魚腩壽司只售$12激筍價，大家不要錯過。

壽司迷聽到此消息定必興奮，就是人氣迴轉壽司店Sushiro壽司郎的第5分店將於9月底登陸樂富，大家想食壽司又多一個地點了。

壽司郎每月均會推出不同主題商品來滿足大家，而為慶祝8月進駐香港一週年，即日起推出$12極上厚切長鰭大吞拿魚腩壽司，肉厚甘香，值得一試。

▲ 新品推介，日本產極上蒜味生大腿。（$12）（網上圖片）

▲ 本月有10多款新品推出，包括甜品如開心果味意大利芝士餅等。（$22）（網上圖片）

此外，本月還有10多款新品供應，當中有炙燒赤鯥，赤鯥屬高級魚類品種，燒過後更帶點焦香；日本玻璃蝦，產自富山灣岩瀨魚港，蝦肉養分尤其豐富；日本產極上蒜味生大腿，以特選火腿加上蘋果肉，甘香的油份混合果肉的甜味，滋味無窮；還有甜品如開心果味意大利芝士餅等，叫人食指大動。

▲ 樂富店築起了圍板，並將於9月開業。（網上圖片）

早前壽司郎因疫情關係，推出了外賣自取服務，現在服務已推廣至全線店舖，共有3款盛合可供選擇，讓大家在家也能歎到日本美食。

▲ 共有3款盛合可供外賣自取。（網上圖片）

壽司郎樂富店

地址︰聯合道198號樂富廣場UG1樓L109號舖

開業日期︰9月尾

記者︰梁靜詩