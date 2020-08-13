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【時尚速報】H&M首次聯乘《哈利波特》推童裝　從嬰兒服到男女童裝俱備玩轉魔法世界

休閒 11:40 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

H&M X Harry Potter童裝系列，覆蓋範圍由嬰兒至男女童裝。（圖片由H&M提供）

一個新冠肺炎疫情巨浪淹至，就連快時尚的H&M亦傳來不利的消息，消息傳來位於旺角的旗艦店可能不保。話雖如此，但H&M的生意還是要做下去，最近H&M更找來電影《哈利波待》相助，推出童裝聯乘系列，將這個長期廣受歡迎的電影系列帶進童裝世界。

女童tee。（$59.9/圖片由H&M提供）

女童衞衣tee。（$179/圖片由H&M提供）

電影《哈利波待》就好比採之不盡的金礦，自電影於2011年完結後，多年過後，直至今天所推出的產品仍然是被大家所關注的項目，不相信？看看位於倫敦King's Cross火車站內《哈利波特》紀念品商店至今仍然人流不絕，就知道這套小說和電影非常深入民心。

嬰兒棉質tee和褲。（$159/圖片由H&M提供）

因此，不少時裝品牌都希望藉《哈利波特》歷久不衰的人氣度來為旗下的服裝促銷。就好像今次H&M X Harry Potter童裝系列，覆蓋範圍非常廣，由嬰兒服到男女童裝都一一落齊。

女裝連身裙。（$159/圖片由H&M提供）

設計意念離不開融合了霍格華茲每個學院的徽章、哈利的貓頭鷹「嘿美和一些標誌性圖案，售價由$80到$229起，絕對是熱愛《哈利波特》父母們買給子女們的恩物。

男童帽和頸巾。（$159/圖片由H&M提供）

當然，背後最大的受惠者自然是《哈利波特》的作家J.K羅琳，美國著名商業雜誌《Forbes》早前公佈她是出書22年後，仍然憑著《哈利波特》成為2019年最高收的作家，看來2020年她應該會再次蟬聯。

記者：何偉雄

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