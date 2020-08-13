九龍塘跑步男遭小巴撞飛20米送院不治　警籲死者親友聯絡警方

▲ 涉事小巴擋風玻璃爆裂。（曾秋文攝）

九龍塘發生交通意外。今晨（13日）6時55分，一輛私家小巴沿歌和老街向窩打老道行駛，當駛至

城市大學邵逸夫媒體中心時，據報撞到一名身穿運動衫褲、戴著耳機橫過馬路的中年男子，男子被撞飛至約20米外倒地重傷昏迷，地上留下大灘血跡。

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▲ 地上留下大灘血跡

救護車接報到場將男子送往瑪嘉烈醫院搶救，可惜最終不治。肇事小巴左邊車頭凹陷，擋風玻璃碎裂，現場留下死者的鞋及帽。

▲ （曾秋文攝）

警方該名男子年約60至70歲，事發時頭戴深藍色帽、啡色眼鏡、鮮藍色T-恤、深色短跑褲及黑色網面波鞋，送院後在早上8時37分證實死亡。

▲ （曾秋文攝）

警方表示，當時死者戴著耳筒聽收音機，估計事發時正在跑步，死者身上沒有電話及身份證，只得2條車匙及2條門匙，不排除居住附近，呼籲市民若有朋友及家人失聯或沒有上班等而又認出死者隨身物品，可與西九龍交通特別意外調查組第一隊聯絡，並致電36619058或36619000。

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記者：曾秋文