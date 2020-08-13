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【JUPAS放榜】入讀醫科的336名考生中　55%選擇入讀中大醫學院

社會 11:21 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

「醫學（環球醫學領袖培訓專修）」更連續七年成為全港收生成績中位數最高分的學科。（中大醫學院圖片）

今天（13日）公布的「大學聯合招生辦法」 正式遴選結果中，全港經聯招入讀醫科的336名應屆文憑試考生中，55%選擇入讀中大醫學院。以中學文憑試滿分為49分計算，考獲46分或以上而修讀醫科的63名學生中，60% 選擇入讀中大醫學院。「醫學（環球醫學領袖培訓專修）」更連續七年成為全港收生成績中位數最高分的學科。

【新冠肺炎】梁子超指本港設「健康碼」或令疫情打回原形　倡加強對外檢疫安排

中大醫學院2020/21年度醫學士課程收生成績詳細如下： 

中大醫學院院長陳家亮教授代表醫學院歡迎每位新生，他提到今年文憑試考生經歷了許多前所未有的挑戰，能夠克服困難、完成公開試，實在已經是一件不簡單的事。面對疫情肆虐的情況下，同學繼續在公開試取得優異成績，並選擇中大醫學院為他們習醫的地方，學院上下將會盡力栽培每一位成為才德兼備的醫生。

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責任編輯：郭家穎

 

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