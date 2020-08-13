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【食用安全】男子食火龍果驚見生猛白色幼蟲　專家拆解幼蟲真身教一招揀無蟲火龍果

食用安全 11:48 2020/08/13

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專家拆解幼蟲真身，教一招揀無蟲火龍果。

火龍果正值當造，不少人會食火龍果消暑。近日台灣有一名男子買火龍果回家享用，隔天切開食用時卻驚見紅色果肉中有白色幼蟲在蠕動，令他嚇得將口中的火龍果吐掉，並稱「以後再也不敢吃火龍果」。有台灣果農指，白色幼蟲是果蠅，若果皮上有咖啡色凸點，可能已遭蟲害，應避免購買。

綜合台媒報道，台灣苗栗一名劉姓男子在Facebook群組「我是頭份人」中發帖指，上周六（8日）在賣場以新台幣57元（約14.7港元）買了3隻火龍果，放回家中雪藏，第二天拿出一隻切開食用。

男子吃了兩口發現紅色果肉中有奇怪白點，細之看下竟然見到幼蟲在蠕動，嚇得他立即衝向廁所吐掉口中的火龍果，並表示「以後再也不敢吃火龍果了」。

【食用安全】網民鹽水浸45分鐘西蘭花仍暗藏蟲蟲　專家教正確洗西蘭花除蟲

不少網民留言回覆帖子：「嚇死人」、「好險你買紅色立刻發現，白色的可能會誤食，超可怕」也有網民上載一段短片，指自己有相同經歷，在一隻火龍果上發現多條幼蟲。但亦有網民指幼蟲是果蠅：「其實火龍果很多這樣，覺得正常，代表是自然農法。」

果農一招教揀火龍果

賣場為此致歉，並表示可持貨品收據辦理退貨，同時後續會嚴格把關。台灣果農黃志湧接受台媒訪問時指出，男子買到的火龍果，應是被東方果實蠅叮咬後產卵，繼而在果肉內出現的白色幼蟲。

他表示，當果實進入成形階段，如沒有把火龍果套袋，就有機會招致果蠅叮咬。建議消費者選購火龍果時，可注意果皮上有沒有凸起的咖啡色圓點，如有就可能已遭蟲咬，盡量挑選表皮光滑的火龍果，會較有品質保障。

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責任編輯：羅嘉欣

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