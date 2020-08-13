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【緣來自咖啡】張衛健17歲已打工養家　Dicky成家庭經濟支柱：壓力大但好幸福

娛樂 12:10 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

為供胞弟海外讀書輟學打工，張衛健自17歲揹起養全家重擔。

由馬浚偉主持的TVB節目《緣來自咖啡》，於昨日播出的一集找來張衛健（Dicky）擔任嘉賓。張衛健多年來出演喜劇角色，為觀眾帶來不少觀樂，但現實中Dicky的人生並非一帆風順。

張衛健在馬浚偉的節目談及入行多年來的辛酸，憶述當年為養活家人和供胞弟到外國讀書，只17歲便要投身社會，成為家庭濟支柱。

【齊心抗疫】張衛健疫境發揮互助精神　大帥哥撲口罩贈意大利抗疫

張衛健接受馬浚偉訪問。（節目截圖）

張衛健17歲打工養家

Dicky的父親是一名船員，經常要出海工作而不在家，經濟重擔從小就落在Dicky身上。

故他中學畢業只17歲便開始打工養家，經介紹到酒廊做歌手，後來參加新秀歌唱大賽而進入無綫。

對於年紀輕輕便要養家，還要供弟弟到外國讀書，Dicky直言壓力很大：「大家都知道TVB的人工不是太多，完全入不敷支，甚至到後來真的無錢吃飯。」

然而經歷過近年母親在泳池遇溺一度危殆幸最後成功搶救，胞弟張衛彝在家中猝死，讓他感受良多說：「剛中學畢業養家壓力好大，但有家人給我養其實好幸福。」

張衛健耐心陪八旬媽媽玩波子棋　孝順「大帥哥」珍惜當下減產陪家人

經歷母親遇溺事件，張衛健花更多時間陪伴家人。（微博圖片）

張衛健揭跟太太分居18年　愛妻Dicky為一個原因寧奔波兩地生活

對工作仍有期望

初入TVB時張衛健雖然都是演一些小角色，但對於夠把興趣當作職業已經幸福的事。

Dicky現時的工作重心在內地，不過近年決定減產，除了是想有多些時間陪伴家人外，張衛健還想自己對演藝事業保持一種「渴望感」。

與太太張茜結婚多年，依然恩愛。（微博圖片）

Dicky說：「每隔3、5年再做一件事，這樣可以有更強烈的渴望感。就像當年唱《身體健康》，監製已經表示夠了，但我還想再多唱幾次。演戲如是，帶著強烈的渴望去演，像演悟空時，我認為他是我自己。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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