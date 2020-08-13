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【小肥出櫃】小肥不再恐懼出櫃　承認同性戀後發表感受：仲好緊張但我自豪

娛樂 12:28 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

小肥接受陳志雲訪問坦承同性戀。

44歲的男歌手小肥（徐智勇），日前接受陳志雲Youtube頻道節目《Stephen．傾》訪問，突然宣布出櫃。小肥表示雖未準備好去面對，但是時候要走這一步！入行13年的小肥，一直以來都甚少緋聞，長年單身的他，經常被身邊好友如欲撮合姻緣，但其感情世界一直很神秘。

小肥在節目公開出櫃後，今日亦在IG留言：「驚魂未定....嚇親大家，唔好意思。仲好緊張，但我自豪。」

小肥原是澳門人，在澳門出生長大的他，一直熱愛唱歌，2007年被發掘來港做歌手，曾以一首《寵物》成K場熱播歌曲，小肥亦拍不少電影，多演搞笑配角。

小肥曾否認斷背

入行13年的小肥，跟其他女藝人幾乎沒有緋聞，亦沒有公開感情生活，好友林盛斌也曾在台上跟小肥開玩笑，問他沒有拍拖會如何處理，他只帶笑未有回答。

Bob曾在台上笑問小肥為何沒拍拖。（取自Facebook）

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2014年，小肥曾被發現於微博關注多位大隻男，當中不乏半裸男性相片，曾遭網民質疑是同性戀者，不過當時小肥曾激動否認，指：「我唔係基，但唔歧視同性戀。」

小肥社交平台的生活照，大多是工作及運動照片，近期他跟J.Arie（雷深如）較多合照，因二人合作開直播平台，可說是親近的女性朋友。

小肥跟J.Arie是圈中好友。

小肥早前接受ViuTV訪問，曾大爆有次在外地拍戲，劇組舉行慶功宴。

之後小肥在自己房間曾收到其中一位女演員的電話，表示要到其房間過夜，但小肥笑言當時一口拒絕。

小肥在社交平台多放健身照。（取自IG）

小肥近年亦有代表歌曲《負親》，講及對已過身父親的感情，另外，2017年製作專輯《睡前服》時，音樂監製康家俊指主題是「坦白」，小肥覺得應該要在歌中帶出意思，故要坦白面對自己。

接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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