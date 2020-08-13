非裔女扮食客看餐牌偷走旺角粥店職員手袋　內藏13萬元現金　

▲ 旺角道22號地下一間粥店被人偷走13萬元現金。（曾秋文攝）

旺角道22號地下一間粥店，今晨（13日）凌晨零時許，上址一名女職員報警，放於收銀處1個黑色手袋懷疑被偷走，於是報警，粥店姓謝負責人亦返回店舖協助調查。警方調查後把案件列為盜竊案處理，正通輯一名非華裔女子，束黑色長曲髮、戴紫色頭巾及黑色口罩女子歸案。

警方到場翻查店內閉路電視後，發現昨（12日）晚上10時許，一名懷疑非裔女子在店外徘徊，及後進入店內要求看餐牌，趁店員不為意時，乘機取去收銀處之手袋奪門而逃。

▲ 警方翻查店內閉路電視後，發現一名非裔女子趁店員不為意時，乘機取去收銀處之手袋奪門而逃。（CCTV截圖）

據謝姓負責人表示，手袋內裝有過去一星期之營業額及店員薪金共約13萬元現金，由於最近比較忙碌，所以未有及時把款項存入銀行。而其胞妹位於同區之粥店，去年亦發生類似事件，當時損失約10萬元。

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記者：曾秋文