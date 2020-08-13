【創意料理】180元「可食用飲筒」遭家人煮成河粉　網民爆笑︰世上第一碗飲管粉

▲ 有網民的家人將一包「可食用飲筒」煮成「河粉」，非常爆笑！

潮流興走塑，餐廳都紛紛走飲筒或轉成環保飲筒，出街飲嘢最好自備。有網民的家人購入一包環保「可食用飲筒」，好奇之下，竟全包倒入煲中煮熟成一碗「河粉狀」的食物，令該網民哭笑不得，一試之下竟出奇的滑，不過無味。

網民VEGGIE POMAN在facebook專頁《Day Day Explode 日日爆》出帖文，分享爆笑食物相片，他表示家人購入了一包「可食用飲筒」回家，但家人本身卻沒有用飲筒習慣，故好奇心驅使下，有一日想嘗試飲筒是甚麼味道，就倒入煲內煮熟飲筒，「煮成一堆河粉唔似河粉嘅嘢」。

網購價80至180元

從相片中可見，「可食用飲筒」的包裝上寫明以米和木薯製造，食物種類是通心粉（macaroni），可放心食用。翻查品牌的網頁資料顯示，每包售價100元至180元，有50支或100支、闊口或窄口飲筒可選。

加配料變「餃子魚蛋河」

半透明的飲筒經煮熟後，變成白色軟身的河粉狀，還加上白魚蛋及綠色餃子做配料，就像一碗清湯「餃子魚蛋河」。

VEGGIE品嚐過後，表示沒有味道，「但有啲削，不過好滑」；專頁的版主亦評價做法夠環保，「真係食得唔好嘥」！]

網民︰世上第一碗飲管粉

帖文一出旋即吸近3千個讚好，網民大讚夠爆笑、有創意，「應該係呢個世界上第一碗飲管粉」，並直指「可食用飲筒」根本就是超長通粉或通心河粉，但180元就此煮掉，好貴的一碗粉。

網民還笑稱這碗粉太清淡，要加多青，「有無印感覺」、「差一羹辣椒油」，提議VEGGIE下次可以釀些芝士落去整mac & cheese，甚至整返碟「乾炒牛筒」！

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責任編輯︰林綺玲