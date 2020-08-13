【無品鄰居】疫廈住戶亂掉口罩將垃圾桶倒轉　區議員：何必整污糟自己屋企

▲ 直擊疫廈恐怖衛生情況。

第三波新冠肺炎疫情持續，市民仍然需要保持衛生，特別是有確診人士居住的大廈，更需要加強清潔。有區議員發現，在元朗一疫廈有無品街坊經常將垃圾掉到垃圾桶旁邊，地上甚至有口罩及漏水的垃圾。他希望街坊自律，否則清潔姐姐再勤力，地方都也不會乾淨。

無品鄰居將垃圾隨手掉地上

元朗天恒邨在近14日內出現3宗確診個案。元朗區議員王百羽近日視察清潔工人洗樓期間，卻發現疫廈的衛生情況欠佳。他發現即使垃圾桶有空間，仍有不少人將垃圾棄置在垃圾桶旁邊。負責清潔的姐姐表示，以上的情況很常見，當日的情況已經算不錯：

周不時仲會有隨地掉嘅口罩，漏水嘅垃圾，後樓梯亦成日有煙頭口罩。

▲ 有住戶曾將垃圾桶反轉。（圖片來源：王百羽Facebook）

王百羽街坊缺德的行為感到無奈，認為維持環境衛生需要住戶自律，否則靠巡邏及清潔也難以改善衛生情況。他認為無公德心的街坊不作改善，清潔姐姐再勤力、垃圾桶再大個，地方都也不會乾淨，更直言：

自己屋企嚟㗎，何必整污糟佢呢？

網民：同層有住戶將垃圾桶倒轉

網民直斥這種行為自私，有人表示有時垃圾桶蓋已經打開，缺德的鄰居仍然選擇將口罩隨手掉在地上，有時管理員見到也不會提醒。

有街坊表示，同層有住戶曾將垃圾桶整個倒轉，又周不時將食剩的外賣飯盒倒到一地都是，引來不少昆蟲及曱甴，直言「唔明點解唔綁好垃圾袋掉出嚟，亂掉冷飯菜汁一地都係」。

有街坊反映，垃圾桶容量太細，長期爆滿，因此不少人貪方便將垃圾放在地上。王百羽就回應，換細垃圾桶主要方便清潔工人推入垃圾房，但更換後不時接獲容量不足的投訴。如果居民有需要更換，可向他們反映，他們會通知房署更換。

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責任編輯：羅嘉欣