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【忠犬護主】獨居老翁突然中風動彈不得 　芝娃娃模仿倒地動作成功找救兵挽命

健康 12:56 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

芝娃娃成功救主人一命。

有人說，狗狗是人類最好的朋友。美國北卡羅來納州一名86歲獨居老翁，與小狗芝娃娃相伴度日。近日他突然中風，動彈不得，於是請小狗幫忙找救兵。小狗聽懂他的說話，5分鐘後成功找到碼頭管理員幫忙，成功救老翁一命。

綜合外媒報道，該名86歲老翁Rudy Armstrong為退役海軍，獨居於東方鎮一間船屋，與小狗芝娃娃Bubu相伴。8月2日，他突然發現自己動彈不得：「我坐在椅子上喝咖啡，那時剛吃完午餐，我手腳也無法郁動。」

因無法打緊急電話求救，他惟有指示小狗Bubu去請碼頭管理員幫忙。他稱：「我不想幾好幾日後才有人來到，所以我說，『好吧，Boo-Boo，幫我去找救兵』。」Bubu跑出門5分鐘後，碼頭管理員Kim Whittaker來了，立即召救護車，把老翁送院。Kim憶述，當Bubu跑向她時，她問「你爸爸在哪兒？」Bubu馬上躺在地上，她認為情況不尋常，於是立即趕到船屋，發現Rudy後，馬上叫救護車。

目前Rudy仍在醫院（CarolinaEast Rehabilitation Hospital）休養，正慢慢康復。上周五，醫院發布相片表示，Rudy擁抱小狗，在醫院團聚。能與愛犬見面，Rudy表示興奮，稱平日與小狗一起睡覺；駕車去哪裡，小狗也在一起；無論做甚麼，也在一起。

中風徵狀

據衞生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

中風徵狀包括：半身不遂、言語不清、嘴歪、眼斜、吞嚥困難、大小便失禁、感覺麻木、流口水，嚴重者甚至昏迷或死亡。

中風高危因素

吸煙、年齡（年紀愈大，中風機會愈大）、高血壓、血內膽固醇過高、過重、缺乏運動、先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄，患有其他疾病如糖尿病、風濕性心臟病等。

預防中風的方法

衞生署指，由於中風的主因是吸煙、血壓高和血管硬化，市民要留意日常的生活習慣，避免血管硬化：

  • 戒除煙酒
  • 作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動
  • 注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖
  • 血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療
  • 高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣

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