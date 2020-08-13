【反黑路人甲】「蔣家大小姐」賴慰玲成新冷面笑匠　影帝黃秋點名力讚演技媲美鄭裕玲

▲ 賴慰玲有「小Do姐」之稱。

TVB新劇《反黑路人甲》內，黑幫大佬女兒蔣千霞（賴慰玲飾）為繼承龍頭之位，「霸王硬上弓」逼高彬（張振朗飾）做自己丈夫，過程十分好笑。賴慰玲在《反黑路人甲》演繹的猴擒女黑幫甚至獲觀眾力讚，事實連影帝黃秋生也曾封賴慰玲為「小Do姐」。

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▲ 賴慰玲是公認好戲之人。（《反黑路人甲》劇照）

生擒張振朗

賴慰玲在《反黑路人甲》所飾演的蔣千霞希望以「生米煮成熟飯」的方式，逼使張振朗演的高彬成為自己老公，以加強高彬爭取成為黑幫繼承人的實力。

賴慰玲在劇中的冷酷式進取與張振朗的害羞形成強烈對比，引發不少笑料。不少網民留言稱讚：「張振朗＆賴慰玲嗰段好好笑」、「演員太豁得出去了」等。

賴慰玲得悉觀眾對自己和張振朗的配搭評價非常正面時感到開心，希望大家也會喜歡往後的劇情。

▲ 賴慰玲與張振朗的配搭充滿火花。（《反黑路人甲》截圖）

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初拍劇為影后入戲

一向被觀眾讚好演技的賴慰玲，在中學開始接觸戲劇，中五更獲香港演藝學院破格准許跳級入讀表演學系。

不過當時賴慰玲卻因希望入大學，而放棄跳級入演藝學院的機會，可是她因高考一科不合格未能升讀大學，所以再嘗試報名演藝學院表演系，結果被取錄。

畢業後，賴慰玲經老師羅冠蘭推薦在2014年加入TVB，在《女人俱樂部》演少女版張慧儀。

後來，劇集監製曾志偉在一次訪問中表示，當年金馬影后李麗珍因久未拍電視劇感難以入戲，所以曾志偉找來賴慰玲為影后分析角色和劇本，助李麗珍入戲。

後來，在2015年參與劇集《梟雄》時，賴慰玲獲影帝黃秋生點名稱讚，表示她聰明、反應快，演技甚至能和「大玲」鄭裕玲媲美，因此秋生為賴慰玲冠上「細玲（小Do姐）」的稱號。

▲ 賴慰玲在《女人俱樂部》飾演少女版張慧儀。（網上圖片）

結婚不擺洒拒做怪獸媽媽

正當賴慰玲在電視圈冒起之際，賴慰玲狂017年突然宣布未婚懷孕。

思想前衛的她表示不想為討好長輩而結婚，和拍拖5年的舞台劇演員梁子峰只簡單簽字註冊，沒有辦大型婚禮。

▲ 賴慰玲希望兒子能快樂。（取自賴慰玲IG）

自稱「屋邨妹」的賴慰玲，從小便經常四圍走，父母亦非常放心，因為每一次外出都會致電媽媽報告行蹤，令賴慰玲決定仿效父母的放鬆模式，拒做怪獸家長，只希望兒子能做自己想做的事，是位開明的媽媽。

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