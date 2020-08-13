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【明星放閃】陸浩明攜陳詩欣為媽媽慶生　6號願花10萬元供女友赴法學廚

娛樂 13:28 2020/08/13

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

陸浩明和陳詩欣拍拖8年，人前人後都很恩愛。

陸浩明（6號）媽媽最近生日，6號與女友陳詩欣一起為媽媽慶生。有乖仔和未來新抱一起相伴過生日，相信陸媽媽的生日定必過得很快樂。

陸浩明與陳詩欣拍拖8年一向出名恩愛，二人更經常在社交平台貼合照放閃。愛錫女友的陸浩明除經常送名牌袋給陳詩欣作禮物外，更曾表示有意供女友到法國學廚，絕對是廿四孝男友！

【廿四孝女友】陸浩明41歲生日女友親整蛋糕　《後生仔傾吓偈》麥明詩馮盈盈戴祖儀齊慶祝

陸浩明與陳詩欣一起為陸媽媽慶生。（陳詩欣IG圖片）

陸浩明帶陳詩欣回家為陸媽媽慶生，早已融入陸家的陳詩欣於社交平台貼出3人合照，場面溫馨！

陳詩欣寫道：

Happy birthday to 陸媽媽
祝妳越嚟越靚，最緊要係身體健康

【東張有囍】黃耀英憑一句話追到李旻芳　東張女神不重視物質：要對家人好【有片】

陸浩明與陳詩欣經常在社交平台放閃。（陳詩欣IG圖片）

陸浩明陳詩欣放閃

現年41歲的陸浩明與27歲的陳詩欣相戀8年，經常糖黐豆般出現的二人人前人後都十分恩愛，羨煞旁人。

有「翻版張曼玉」之稱的陳詩欣為香港理工大學時裝設計系碩士生，任識模特兒的她有樣有身材，一直深得不少網民愛戴。

陸浩明經常帶陳詩欣周遊列國。（陳詩欣IG圖片）

陸浩明曾透露外表美麗的女友雖然身高為1米73，但一把可愛的卡通聲令他覺得反差很大，而決定要追求她。

陳詩欣則表示喜歡比自己高、聲音好聽的男生，因而答應成為陸浩明的女友。

二人拍拖後，陳詩欣大讚男友細心，願意花心機逗她開心，令她每天都如在熱戀期一般。

陸浩明與陳詩欣恩愛又甜蜜。（陳詩欣IG圖片）

陸浩明不斷為女友送驚喜

陸浩明不時送贈名牌手袋予女友，除去年送了一個價值2萬元的手袋作對方的生日禮物外，今年也送了兩個共值10萬元的名牌手袋予對方，十分捨得。

他曾表示女友不想自己花費這麼多，但他則認為辛苦工作其實是想讓女友過得好，且大讚女友也經常自製禮物給他驚喜。

陸浩明表示正努力儲老婆本。（陳詩欣IG圖片）

陳詩欣曾表示想赴法國修讀藍帶廚藝課程，其後再開設甜品店，作為男友的陸浩明隨即表示願意供女友去外國學廚，就算10萬元學費也沒所謂。

正為結婚打算的陸浩明指自己一直努力工作儲老婆本，希望能為另一半提供更優質的生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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