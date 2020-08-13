【新冠肺炎】女子確診染疫治癒半年再度復發　世衞解構染疫患者「復陽」原因

新冠肺炎疫情肆虐，湖北荊州一名68歲女子，今年2月確診感染新冠肺炎，經治療後

康復，但今年8月再度復發。

據内地媒體報道，據荊州市官方通報，荊州市一名68歲女退休職工，今年2月8日確診感染新冠肺炎，痊癒數月後，她於8月9日，因病住院時，經檢測為陽性，代表再次複陽，非新發病例。

通報指，目前該名患者再次隔離治療，所有接觸者均進行核酸檢測為陰性，其居所和活動區域均已徹底消毒，風險完全控制。尚無證據表明複陽病例存在傳播風險。

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世衞流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）早前接受BBC訪問時指，肺部在康復過程中，會排走死掉的細胞；當這些已死亡的細胞去到喉部和口腔位置，以致較易檢測出病毒。但她表示，這不是具傳染性的病毒，也不是復發，而是一個康復的過程。

她又指，患者痊癒後，體內抗體至少會存留2至3星期，但至於何時失效或是否永久免疫，目前仍有待確認。世衛表示要有系統性地蒐集康復患者的樣本，以了解患者需要多少時間排出活病毒，以及病毒是否具傳染性

不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前在電台訪問時指出，目前約有3%康復者發現有「復陽」情況，雖然有研究指出他們的病毒量不足以感染，但他認為即使傳染性低，尤其他們若接觸到長期病患者、長者等，不排除會有「人傳人」的情況。

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責任編輯：羅嘉欣